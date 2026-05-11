Vlasnik psa, Nahiket Kulkarni, podelio je snimak neobične situacije na svom Instagram profilu.

Na videu se vidi kako zlatni retriver usred šetnje naglo zastaje i pažljivo posmatra robotskog psa koji prolazi pored njega na povocu.

„Veštačka inteligencija će mi uzeti posao“, našalio se Kulkarni uz video. „Artificial Puptelligence.“

Zlatni retriver ukočen posmatrao robotskog psa na povocu Dok se robotski pas udaljavao, Kasper je, prema rečima vlasnika, ostao istovremeno „iznenađen i radoznao“ zbog tog misterioznog stvorenja.

Pred kraj videa, čini se da je radoznalost ipak nadvladala psa, pa se Kasper „odleđuje“ i pokušava da pođe za robotskim psom, ne skidajući pogled sa njega.

Susret sa robotskim psom samo je jedan od mnogih trenutaka iz Kasperovog svakodnevnog života koje njegovi vlasnici dele na društvenim mrežama, piše People.

Zlatni retriveri su, inače, vrlo česti porodični psi. Umiljati su, prijateljski nastrojeni, ali i veoma radoznali. Osvajaju prijateljskim izrazom, razigranim karakterom i neverovatnom nežnošću kada je to potrebno. Ipak, život sa zlatnim retriverima nije samo miran i sladak. Sa njima nikada nije dosadno — unose mnogo smeha, haosa i zabave u svaki dom. Uvek će verno pratiti i bodriti svoje vlasnike, ali će isto tako jasno pokazati šta misle i kako se osećaju.