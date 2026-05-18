Novi horor na okeanu, nižu se tragedije na Maldivima! Posle pogibije Italijana, ima još mrtvih! Težak maler poterao evropske turiste!

Jedan španski turista se udavio na Maldivima u trećoj stravičnoj nesreći koja je poslednjih nedelja pogodila evropske turiste na ovom arhipelagu

 
Autor:  Milica Krstić
18.05.2026.20:36
53-godišnji Španac je, prema navodima medija, stradao nakon što je otišao na surfovanje. Surfaovao je kod ostrva Vadhu na atolu Gafu Dalu na jugu arhipelaga kada je došlo do tragedije. Kada je pronađen, turista je hitno prebačen u lokalnu kliniku, ali mu nije bilo spasa.

Policija je saopštila da je proglašen mrtvim po dolasku, potvrdivši da je pokrenuta istraga o tragediji.

Ova tragična nesreća dolazi nakon što je jedan muškarac u aprilu napadnut od strane ajkule tokom medenog meseca na ostrvima. Borha Garsija Sousa (31) izgubio je ogromnu količinu krvi kada mu je noga "odgrižena do kosti" nakon napada predatora tokom plivanja. Na svom "putovanju iz snova" borio se za život.

Borha je jedva preživeo, ali je izgubio nogu nakon što je ajkula otkinula veliki deo tkiva sa ekstremiteta.

Posle brutalnog napada morao je hitno da bude prebačen avionom i smešten na intenzivnu negu u bolnici ADK u glavnom gradu Maleu.

Tragedija na Maldivima

Takođe, tela četiri nestala italijanska turista i njihovog vodiča pronađena su u pećini nakon ronilačke nesreće.

Specijalizovani tim započeo je jutros rizičnu misiju potrage za nestalim roniocima u "ajkulina pećina", nakon što su lokalne akcije potrage otežane lošim vremenskim uslovima.

Grupa od pet italijanskih ronilaca nestala je dok su istraživali pećinu na dubini od oko 160 stopa u četvrtak ujutru.

Četiri nestala turista bili su Monika Montefalkone, njena ćerka Đorđa Somakal, Murijel Odenino i Federiko Gualtieri. Grupa zajedno sa Đanlukom Benedetijem koji je pronađen istog dana kada je grupa nestala, locirana je u pećini Tinvana Kandu, poznatoj i kao "ajkulina pećina". Njihova tela su pronađena, ali će operacija izvlačenja trajati narednih nekoliko dana.

- Dalja ronjenja biće obavljena narednih dana radi izvlačenja tela - rekao je portparol vlade Maldiva za BBC.

Takođe je naveo da specijalizovana oprema za izvlačenje dolazi iz Velike Britanije i Australije i da će se koristiti zajedno sa podvodnim skuterima i bocama sa kiseonikom koje mogu da recikliraju vazduh.

Svaki pokušaj zarona i izvlačenja tela traje oko tri sata i odmah se prekida ako se naiđe na prepreke. Vlasti Maldiva očekuju da će u utorak izvući dva tela, a još dva u sredu.

(Alo.rs/The Sun)

Kursna lista

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,74
USD USD 100,49 100,79 101,09
CAD CAD 73,06 73,28 73,5
AUD AUD 72,05 72,27 72,48
GBP GBP 134,22 134,62 135,03
CHF CHF 127,87 128,25 128,64

