Češka narodna umetnica Anežka Kašparkova postala je globalno poznata po tome što je svoju, i druge kuće u svom selu prekrila ručno oslikanim plavim cvetnim dezenima inspirisanim tradicionalnom moravskom narodnom umetnošću.
Prepoznatljivi cvetni motivi na zidovima
Počevši od svojih 40-ih, provela je skoro 50 godina ukrašavajući kapele, kuće i seoske zgrade u Louki koristeći zamršene motive rađene slobodnom rukom. Motivi su poreklom iz regiona Hornjacko. Radeći bez šablona, pažljivo je ručno oslikavala svaki detalj, pretvarajući obične bele zidove u živopisne komade živog nasleđa.
Anežka, stanovnica Louke, u Češkoj Republici, htela je da svoj rodni grad učini atraktivnim i šarmantnim. Ona je svako proleće i leto provodila ukrašavajući okvire prozora i vrata veličanstvenim plavim cvetnim dezenima. Kašparkova je bivša poljoprivredna radnica, koja je preuzela je hobi ukrašavanja zidova od druge meštanke koja se godinama time bavila.
Koristila je jarku plavu boju i malu četkicu i stvarala zamršene cvetne zidne murale inspirisane tradicionalnom moravskom (južnočeškom) umetnošću.
Najpoznatije delo je seoska kapela
Njeno najpoznatije delo postala je mala seoska kapela, koja je prefarbavana svakih nekoliko godina, što joj je omogućilo da iznova i iznova stvara dizajne.
Strpljenjem, ponavljanjem i izuzetnom preciznošću, Kašparkova je tradicionalni narodni ornament pretvorila u pravo bezvremensko umetničko delo, čuvajući tradiciju i kulturu.Nakon njene smrti 2018. godine, tradiciju je nastavila njena nećaka, Marija Jagošova, pomažući da se umetnička dela i lokalno nasleđe održe živim.
Uživanje u slikanju
Uprkos tome što je stekla i lokalno priznanje i postala poznata širom sveta, insistirala je na tome da je njen hobi krečenja kuća isključivo iz zadovoljstva. „Ja sam umetnica“, izjavila je češkim medijima. „Ja jednostavno uživam u farbanju zidova i želim da doprinesem njihovoj lepoti.“, rekla je Anežka jednom prilikom, prenosi Bored Panda.
