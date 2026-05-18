Neverovatnu priču o odbegloj kozi koja se pridružila trkačima na polumaratonu i istrčala sa njima do kraja trke, objavila je Hajdi Tejlor, vlasnica imanja na kom živi koza.

Vlasnica je na fejsbuk profilu svog imanja " Taylor’s Pumpkin Patch" ("Tejlor polje bundeva") objavila da je koza nestala, a zatim i sama krenula u potragu za njom.Uskoro je otkrila nešto neverovatno - da se koza po imenu pridružila trkačima polumaratona T’Rejlvej Trek" u Koncepšn Bej Sautu u Kanadi, i brzo postao zvezda ove trke.

Koza je pretrčala skoro 4 kilometra i postala miljenica publike tokom celog događaja. Tačno je znala kuda da trči, nije zastajala, a trkačima je bilo zanimljivo da se utrkuju sa njom. Kada je vlasnica Hajdi konačno stigla, organizatori trke su uradili jedinu razumnu stvar — dali su kozi medalju za učešće u trci. Koza je pozirala sa drugim učesnicima, a fotografije su osvanule na rmrežama, piše aol.

" Kakvo nedeljno jutro!! Hvala svima koji su nam se javili u vezi sa našom kozom jutros!! Jutros je bio polumaraton T’Rejlvej Trek, a deo trke je bio pored naše farme!! Koza je odlučila da ide sa njima, slomila je ogrlicu i pobegla. Stigla je do Tobins staze preko puta Vila Nove, gde ju je jedna ljubazna osoba zadržala dok nismo stigli tamo. Hvala trkačima koji su ga držali blizu, i organizatorima koji su radio-vezom javili gde je koza. Odveli smo je do kraja trke, gde je dobila medalju zajedno sa svim drugim trkačima. Bilo je to događajima ispunjeno jutro koje je sve zabavilo i nasmejalo", naveli su vlasnici koze ispod objave na fejsbuku.