Za mesec dana, 17. juna, Ušće postaje centar rokenrola, a Lenny Kravitz se vraća u Beograd u verovatno najboljem trenutku svoje karijere. Dok se mnoge legende oslanjaju na staru slavu, Lenny trenutno proživljava ono što Billboard naziva „Lennaissance“ - totalni kreativni preporod. Njegov aktuelni album Blue Electric Light nije samo još jedno izdanje u nizu, već ploča koja je ozbiljno prodrmala svetsku rok scenu.

Ono što ovaj koncert izdvaja jesu spekulacije koje su poslednjih dana preplavile internet. Pre samo nekoliko dana, Lenny je sa svojim specijalnim gostom DE’WAYNE-om izbacio zajedničku stvar „Highway Robbery“, i od tog momenta svi se pitaju isto: Da li će Beograd biti mesto njihove prve zajedničke premijere uživo? Poznato je da Lenny ne troši vreme na ljude u koje ne veruje, a DE’WAYNE-a gura u prvi plan kao novu rok bombu, pa je zajednički nastup u Beogradu, po mišljenju mnogih, više nego izvestan.

Pored proverenih himni poput „Are You Gonna Go My Way“ ili „Fly Away“, na Ušću nas čeka i onaj sirovi, autentični zvuk po kojem je Lenny poznat - spoj fanka, soula i čistog roka koji zvuči bolje nego ikad. Spekuliše se i da bi set-lista mogla da sadrži materijal koji niko na svetu još nije čuo uživo, što bi prestonički koncert pretvorilo u događaj o kojem će se pisati i van granica našeg regiona. Ulaznice se mogu nabaviti putem putem sajta eFinity i eFinity aplikacije.

O Lennyju Kravitzu

Lenny Kravitz je tekstopisac, producent i multiinstrumentalista koji je tokom karijere duže od tri decenije postao globalna ikona. Inspirisan soulom, rokom i funkom šezdesetih i sedamdesetih godina, osvojio je četiri GRAMMY® nagrade, a njegovi albumi prodati su u više od 50 miliona primeraka širom sveta.

Nakon hvaljene turneje Blue Electric Light 2025, Kravitz nastavlja svoj kreativni preporod koji je Billboard opisao kao “Lennaissance”, a njegov 12. studijski album Blue Electric Light proglašen je jednim od najboljih rok izdanja poslednjih godina.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima može se pronaći na zvaničnoj stranici https://lennykravitz.com te na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Tik Tok i X.

BONUS VIDEO: