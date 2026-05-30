Pevačica Milica Todorović svojevremeno je govorila o susretima sa Novakom Đokovićem, ističući da joj je jedan od najboljih tenisera svih vremena mnogo pomogao svojim savetima i životnim iskustvom.

Milica je priznala da ju je oduvek zanimao duhovni razvoj, kao i da se tokom života suočavala sa različitim emotivnim izazovima.

Upravo o tim temama često je razgovarala sa Đokovićem.

"Kako, brate mili?"

- Mislim da nikada nije kasno da čovek nauči nešto novo. Mene je oduvek zanimao duhovni razvoj i često se pitam zašto se određene stvari dešavaju oko nas. Na primer, zašto su pojedini ljudi pomalo zli? Trudim se da radim na sebi i da mi najvažnije bude da sam u miru sa sobom, jer je to najveće bogatstvo. O tome sam mnogo puta razgovarala i sa Novakom. Pitala sam ga: "Kako, brate mili?". Dao mi je mnogo divnih saveta. Njegov mentalni sklop je zaista neverovatan. Godinama je radio na sebi i dostigao nivo na kojem gotovo ništa ne može da ga poremeti. Drago mi je što sam javno rekla da imam problem i da nije sramota potražiti pomoć psihoterapeuta. Jednostavno, bilo mi je dosta svega. Takođe mi je važno što sam otvorila tu temu u javnosti, jer smo kao društvo često licemerni. Mnogi se predstavljaju kao da je sve u redu, a zapravo vode sasvim drugačije bitke - priznala je ona.

Otkazala kompletnu turneju

Pevačica je potom govorila o teškom periodu kroz koji je prolazila prošle godine, kada je donela odluku da otkaže celu turneju zbog psihičkog stanja.

- Prošle godine sam otkazala kompletnu turneju i to mi je bila jedna od najtežih odluka. Reakcije su bile veoma burne. Nisam direktno komunicirala sa organizatorima, već je to radio moj menadžer Marko. Pokušavala sam da objasnim da se psihički ne osećam dobro i da ne želim da nastupam po svaku cenu, dok sam duboko u sebi tužna, a ne znam zbog čega. Mislim da sam jedina pevačica koja je otkazala celu turneju. Međutim, svet neće stati zato što je Milica Todorović otkazala nastupe. To nosi velike finansijske posledice i penale, ali volela bih da ljudi razumeju da je zdravlje na prvom mestu. Da nisam otkazala tu letnju turneju, možda danas ne bih sedela ovde - izjavila je Milica u emisiji "Premijera – Vikend specijal".

Pojavila se na koncertu koleginice

Podsetimo, sinoć se pojavila na koncertu Marije Šerifović. Tom prilikom govorila je o životnim promenama koje su joj se dogodile, kao i o majčinstvu.

-Odlično sam, beba je dobro i sjajno sam se snašla u ulozi majke. Prvi put sam na Marijinom koncertu i obožavam kada peva strane pesme. Bože, imam tremu. Zapevaću ako mi da mikrofon. Kod kuće mi je prelepo i zaista uživam. Polako se vraćam nastupima, a u međuvremenu sam se čak odvikla i od nošenja visokih potpetica - kontatovala je na kraju.