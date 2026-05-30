On je to izjavio nakon što je okružni sudija naredio uklanjanje njegovog imena sa kultnog vašingtonskog mesta, iako je naveo da sudija koji je doneo tu presudu "treba da se stidi".

Tramp je u objavi na platformi Truth Social rekao da je naložio Ministarstvu trgovine "da napravi sve neophodne aranžmane sa Kongresom kako bi se omogućio potpun i kompletan prenos ove institucije, dajući im odgovornost za njeno funkcionisanje, održavanje i upravljanje".

On je kazao da je presudu, kojom se nalaže da se njegovo ime sa Kenedi centra za scenske umetnosti i iz svih zvaničnih materijala ukloni u roku od 14 dana, i po kojoj taj centar ne sme da se zatvori zbog renoviranja doneo sudija Kristofer Kuper, koga je imenovao raniji američki predsednik Barak Husein Obama.

"Pored toga, sudija Kuper je presudio da 36 članova Odbora poverenika, koji su jednoglasno glasali da se bivšem Kenedi centru doda ime 'Tramp', čime bi on postao Tramp Kenedi centar, nemaju pravo da urade takav dodatak i da ime 'Tramp' mora biti uklonjeno. Kenedi centar je tokom godina, pre nego što smo se mi uključili pre nekog vremena, gubio stotine miliona dolara - u nekim slučajevima, uključujući i apsurdne građevinske radove koji su obavljeni, preko 100 miliona dolara godišnje", kazao je Tramp.

On je rekao da je "bio veoma ponosan što je preuzeo gubitničku instituciju i da se radovao što će je pretvoriti u velikog i prestižnog pobednika za Vašington, pa i za Sjedinjene Američke Države" ali da su "nažalost, sudija Kuper i radikalna levica bi radije videli kako ona UMIRE nego da je predsednik Tramp transformiše u nešto na šta bi svi mogli biti ponosni".

"Sarađivaćemo sa Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju kako bi mogli da donesu odluku šta da rade sa njom. Sudija Kuper je slušao prezentaciju vodećih stručnjaka za građevinarstvo o tome koliko je zgrada strukturno opasna, sa trulim gredama, parkinzima koji su podložni urušavanju i raznim drugim problemima sa životom i bezbednošću, pored činjenice da joj je potrebna i veliko renoviranje, sa estetskog stanovišta, ali nije se dao 'pokolebati' i rekao je da želi da zgrada, neverovatno, ostane otvorena i stoga opasna. Sudija Kuper treba da se stidi", istakao je Tramp.

Tramp je rekao da "nikada nije bilo predsednika Sjedinjenih Država koji je bio tako nepravedno tretiran od strane sudova" kao što je on.