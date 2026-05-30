Bugarska je poslala neuobičajeno oštru političku poruku Vašingtonu nakon što je premijer te zemlje Rumen Radev najavio da američki vojni avioni mogu ostati na bugarskoj teritoriji samo do kraja juna, ukoliko Sjedinjene Američke Države ne pokažu spremnost da reše dugogodišnje pitanje viznog režima za bugarske građane.

Prema navodima bugarske agencije BTA, Radev je poručio da Sofija razume složenost američkih administrativnih procedura, ali da i Bugarska ima sopstvene interese koje mora da štiti.

– U potpunosti razumem složenost regulatornih procedura i potrebu za vremenom, ali i mi imamo svoje prioritete i procedure i ne možemo pozitivno da odgovorimo na zahtev za dugoročni boravak aviona i cisterni na aerodromu u Sofiji – rekao je Radev.

Ova izjava dolazi nakon razgovora koji je bugarski premijer vodio sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, tokom kojeg je ponovo pokrenuto pitanje ukidanja viza za građane Bugarske.

Prema rečima Radeva, bugarska strana još nije dobila pozitivan odgovor iz Vašingtona, uprkos tome što je Bugarska već godinama članica NATO-a i jedan od najbližih američkih saveznika u regionu Crnog mora.

Sofija trenutno omogućava boravak američkih vojnih aviona na osnovu postojećeg sporazuma koji ističe krajem maja, ali će bugarska vlada produžiti dozvolu do kraja juna kako bi američkoj administraciji ostavila dodatno vreme za donošenje odluke.

Iako se formalno radi o pitanju vojno-tehničke saradnje, analitičari ocenjuju da je u pozadini mnogo ozbiljniji politički problem koji već godinama izaziva nezadovoljstvo u Bugarskoj.

Naime, Bugarska je članica Evropske unije od 2007. godine i članica NATO-a od 2004. godine, ali njeni građani i dalje moraju da pribavljaju vize za putovanje u Sjedinjene Američke Države, za razliku od većine država zapadne Evrope.

To pitanje već dugo predstavlja jednu od glavnih tema u odnosima Sofije i Vašingtona, posebno među bugarskim političarima koji smatraju da njihova zemlja ne uživa isti tretman kao drugi američki saveznici.

Izjava posebno je značajna zbog trenutne geopolitičke situacije. Bugarska zauzima važan položaj na jugoistočnom krilu NATO-a, nedaleko od Crnog mora, gde su poslednjih godina pojačane aktivnosti Alijanse zbog rata u Ukrajini i rastućih tenzija sa Rusijom.

Američki vojni avioni i vazdušne cisterne koriste bugarske aerodrome kao deo šire mreže logističke i operativne podrške snagama NATO-a u regionu.

Sofija pokušava da iskoristi svoju stratešku važnost kako bi izvršila dodatni pritisak na Vašington po pitanju viza.