Iako pokušava da deluje ljutito, korisnici društvenih mreža ne mogu da prestanu da je gledaju – jer je, kako kažu, „i dalje preslatka“.

Video je brzo privukao pažnju i pokrenuo lavinu komentara, a mnogi su je uporedili sa poznatim likovima iz crtanih filmova.

Mačka jasno pokazala šta misli o odeći

Mačke su poznate po svom karakteru i jasnim reakcijama, posebno kada im nešto ne odgovara. Upravo to je pokazala i Džolin, koja očigledno nije oduševljena džemperom koji nosi.

U snimku, uz laganu klavirsku muziku, bela mačka sedi gotovo nepomično u svetlozelenom džemperu, sa pogledom koji jasno govori da joj situacija nimalo ne prija. Upravo taj kontrast između „ljutitog“ izraza i njenog izgleda nasmejao je publiku širom sveta.

Internet je poredi sa Pokemonima i zmajevima

Zbog svog izgleda i izraza lica, mnogi korisnici su počeli da je porede sa likovima iz popularne kulture. Neki tvrde da izgleda kao Pokemon iz stvarnog života, dok drugi vide veliku sličnost sa Svetlim besom iz filma Kako izdresirati zmaja.

Glatko belo krzno, velike plave oči i savršena simetrija dodatno su doprineli ovim poređenjima. Ipak, za razliku od umiljatih animiranih likova, ova mačka deluje znatno više – iznervirano.

Komentari preplavili društvene mreže

Video je izazvao ogroman broj reakcija i komentara:

„Pokušava da bude ljuta, ali je i dalje tako slatka“

„Najviše liči na lik iz crtanog filma koji sam ikada video“

„Ovo izgleda kao mačka iz Pixar filma“

Neki su otišli i korak dalje, pa su je upoređivali sa Amanda Seyfried, ali i sa likovima poput gospodina Burnsa iz The Simpsons ili Goluma iz Gospodar prstenova.

Zašto je ova mačka postala viralna?

Kombinacija smešnog izraza lica, „ljutog“ stava i neobične situacije učinila je ovaj video savršenim za viralni uspeh. Publika voli autentične i zabavne reakcije životinja, a Džolin je upravo to pružila.

Iako sama mačka verovatno nije oduševljena džemperom – niti pažnjom koju je dobila – nema sumnje da je svojim izrazom osvojila internet.