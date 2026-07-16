Kupovina kuće van gradske gužve sve je privlačnija mnogim porodicama koje žele više prostora, dvorište i mirnije okruženje. U grupi "Jeftine nekretnine Srbija" pojavio se oglas za kuću u selu Korman kod Aleksinca, koja se prodaje za 35.000 evra.

Nekretnina se nalazi na ograđenom placu od čak 24 ara, uz glavni put ka Kruševcu, a u neposrednoj blizini nalaze se škola, vrtić, ambulanta, pošta i prodavnice.

Na samo 13 kilometara od Aleksinca

Kuća se nalazi u selu Korman, udaljenom oko 13 kilometara od Aleksinca. Lokacija pruža mir i privatnost, ali i dobru povezanost sa gradom.

Od centra sela, škole, vrtića, pošte, doma zdravlja, železničke i autobuske stanice deli je svega desetak minuta lagane šetnje.

Raspored prostorija

Kuća se prostire na dve etaže.

Prizemlje čine:

hodnik,

kupatilo,

kuhinja sa trpezarijom,

spavaća soba,

velika terasa.

Potkrovlje obuhvata:

hodnik,

dve spavaće sobe,

nezavršeno kupatilo,

dve terase.

Dodatni objekti i infrastruktura

Pored glavne kuće nalaze se pomoćni objekat od čvrstog materijala, letnja kuhinja, podrum i tavanski prostor.

Iza kuće smešten je i ekonomski objekat kojem je potrebna adaptacija, što budućim vlasnicima ostavlja mogućnost da ga urede prema sopstvenim potrebama.

Kuća ima:

trofaznu struju,

priključak na seoski vodovod,

bunar,

cev za navodnjavanje.

Na objektu je urađena fasada, ugrađena je drvena stolarija, dok su podne obloge kombinacija pločica i laminata.

Za porodice koje traže veći plac, dodatne pomoćne objekte i mirno okruženje, ova nekretnina može biti zanimljiva opcija.