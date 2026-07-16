Kupovina kuće van gradske gužve sve je privlačnija mnogim porodicama koje žele više prostora, dvorište i mirnije okruženje. U grupi "Jeftine nekretnine Srbija" pojavio se oglas za kuću u selu Korman kod Aleksinca, koja se prodaje za 35.000 evra.
Nekretnina se nalazi na ograđenom placu od čak 24 ara, uz glavni put ka Kruševcu, a u neposrednoj blizini nalaze se škola, vrtić, ambulanta, pošta i prodavnice.
Na samo 13 kilometara od Aleksinca
Kuća se nalazi u selu Korman, udaljenom oko 13 kilometara od Aleksinca. Lokacija pruža mir i privatnost, ali i dobru povezanost sa gradom.
Od centra sela, škole, vrtića, pošte, doma zdravlja, železničke i autobuske stanice deli je svega desetak minuta lagane šetnje.
Raspored prostorija
Kuća se prostire na dve etaže.
Prizemlje čine:
- hodnik,
- kupatilo,
- kuhinja sa trpezarijom,
- spavaća soba,
- velika terasa.
Potkrovlje obuhvata:
- hodnik,
- dve spavaće sobe,
- nezavršeno kupatilo,
- dve terase.
Dodatni objekti i infrastruktura
Pored glavne kuće nalaze se pomoćni objekat od čvrstog materijala, letnja kuhinja, podrum i tavanski prostor.
Iza kuće smešten je i ekonomski objekat kojem je potrebna adaptacija, što budućim vlasnicima ostavlja mogućnost da ga urede prema sopstvenim potrebama.
Kuća ima:
- trofaznu struju,
- priključak na seoski vodovod,
- bunar,
- cev za navodnjavanje.
Na objektu je urađena fasada, ugrađena je drvena stolarija, dok su podne obloge kombinacija pločica i laminata.
Za porodice koje traže veći plac, dodatne pomoćne objekte i mirno okruženje, ova nekretnina može biti zanimljiva opcija.
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