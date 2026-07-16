Pored najstarijih građana pomoć je predviđena i za ljude u težem materijalnom stanju, a na spisku su i primaoci dečjih dodataka, borci, ratni invalidi i svi oni koji primaju u toj kategoriji pomoći, rekao je Miloš Vučević lider SNS.Lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević ovog jutra bio je gost Kurir televizije u okviru jutarnjeg programa "Redakcija".

- Gotovo 3,5 miliona građana biće obuhvaćeno ovim novim paketima ekonomskih i socijalnih mera. Pre svega penzioneri, ali i ljudi koji su u težem materijalnom stanju ili izazovnijoj materijalnoj situaciji, i primaoci dečjih dodataka, i borci, i ratni invalidi, i svi oni koji primaju u toj kategoriji pomoć.

- Za mene je vrlo važna stvar i ovi turistički vaučeri, jer tu ima dvostruki efekat: ljudi mogu jeftinije da putuju po Srbiji, ali pokrećete domaći turizam, odnosno domaću privredu. I velika, velika stvar: pojeftinjenje lekova koje koriste građani koji imaju dnevnu terapiju od tih oboljenja, hroničnih oboljenja. To je možda nekome mala gesta, ali za mene je velika stvar što je država denivelisala, odnosno smanjila te cene lekova, i omogućila ljudima da za manje novca imaju priliku da kupe lekove koje moraju redovno da koriste.

- Ne zaboravite, mi smo skoro potpisali sporazum sa AstraZeneka da se uvode novi protokoli, novi lekovi. To je borba za ljudske živote, za zdravlje građana. Nikome ništa nije svetije i važnije od zdravlja njegove porodice i njega samog. I zato je važno da država nastavi ovo sa mobilnim ambulantama. Moramo doći do svakog mesta - kazao je Vučević naglasivši da je velika razlika između velikih gradova i udaljenih regiona.

(Kurir TV)