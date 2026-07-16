Dve sestre nisu mogle da veruju šta vide kada su videle svoju porodičnu fotografiju na zidu u iznajmljenom stanu, u kojem nikada ranije nisu odsele.

Obri Birel i njena sestra Libi stigle su u svoj Airbnb smeštaj u San Dijegu, gde ih je dočekalo veliko platno sa fotografijom snimljenom tokom njihovog porodičnog odmora pre deset godina.

U videu koji je od tada postao viralan na TikToku, Obri pokazuje fotografiju grupe ljudi na plaži. „To je moj tata“, kaže iznenađeno, a zatim pokazuje na fotografiju sebe, sestre Libi i njihovog brata Brejdija.

Uznemirujuća situacija

Obri, koja je objavila video na svom TikTok nalogu rekla je da je cela situacija bila „luda“ i „uznemirujuća“, posebno zato što nikada ranije nisu bile u apartmanu.

„Ovo nismo izmislile... ovo je najluđa stvar ikada“, napisala je uz video. Na kraju, sestre nisu uspele da otkriju kako je njihova porodična fotografija završila na zidu apartmana u San Dijegu, piše Mirror.

Neobične slučajnosti

Nakon što se video proširio na TikToku, mnogi korisnici su se javili u komentarima sa svojim pričama o neobičnim slučajnostima.

„Odletela sam u Indiju, a zatim putovala na Himalaje u svoj stari internat, gde sam nekada predavala tokom leta. Prvog dana sam gledala školske fotografije u menzi i primetila da ih gleda i druga žena. Zaustavile smo se ispred iste fotografije, a ja sam joj rekla da sam pohađala taj internat pre 40 godina i da mi je to bio prvi put da sam se vratila. Ona je odgovorila da je i ona tamo išla u školu pre 40 godina i da je sada ponovo na odmoru. „Ispostavilo se da je to Keti, moja najbolja drugarica iz škole. Izgubile smo kontakt nakon mature i od tada se nismo čule“, rekla je jedna korisnikica.

Druga korisnikica je opisala gotovo istu situaciju koju su Obri i Libi doživele.

„Ovo se bukvalno dogodilo danas u kući na plaži koju smo iznajmile. Videla sam ovaj TikTok pre nekoliko dana, a onda me je nešto podstaklo da bolje pogledam ogromno platno koje visi u glavnom kupatilu.“ Odmah sam prepoznao svoju ćerku i njene drugarice iz srednje škole na fotografiji, a jedna od tih drugarica je sada sa nama na ovom putovanju. Živimo dva sata odavde i dolazimo na ovu plažu decenijama. Ludo je“, napisao je.