U Višem sudu u Beogradu danas je ispitan veštak psihijatar na suđenju Nikoli Babiću, optuženom za ubistvo Ivana Aleksića u Ulici Gavrila Principa u junu prošle godine. Veštak Svetislav Misković je, odgovarajući na pitanja sudije, rekao da je Babiću u trenutku ubistva uračunljivost bila smanjena do stepena bitnog, ali ne bitno. Faktori koji su uticali na njegovu uračunljivost u trenutku izvršenja dela su, kako je rekao Mišković, konzumiranje opojne droge kokain i povišen strah koji je imao zbog pretnji nalagodavca ubistva.

Babić je Miškoviću naveo da je to morao da uradi zbog pretnji nalagodavaca, koji su pretili i njemu i njegovoj porodici. Mišković je naglasio da komisija veštaka nije utvrđivala da li nalagodavci postoje i da li su Babićevi navodi tačni, već samo kako bi to što tvrdi imalo uticaj na njega. Dodao je da kod Babića nije bio afekat straha, već povišena emocionalna napetost usled straha.

Babić je rekao da je dnevno uzimao po gram i po do dva grama kokaina, kao i da nije uzimao druge narkotike i da nije pio alkohol. Na kraju je tužilac predložila sudu da izvrši uvid u kombinovano veštačenje koje je izvršeno u predmetu gde je maloletnik osuđen zbog učestvovanja u ovom ubistvu.

Kako saznaje Tanjug, maloletnik je osuđen na vaspitno popravni dom. Naredno suđenje je zakazano za 1. oktobar, kada će biti pregledani snimci sa nadzornih kamera na dan ubistva. Babić je na prethodnom suđenju, iznoseći odbranu, naveo da je tada bio drogiran i nasumično pucao, te da njegovi meci nisu bili “smrtonosni”.

Detaljno je ispričao da su ga osobe za koje je prodavao drogu tukle, pretile i na kraju rekli da ubije Aleksića, čime će da im otplati dug za drogu. Više javno tužilaštvo u Beogradu je u februaru podiglo optužnici i protiv Izabele S. zbog sumnje da je za novčanu naknadu od 7.000 evra dvojici optuženih za ubistvo prenosila informacije o kretanju njihovih meta.

Tužilaštvo je predložilo sudu da postupak protiv Izabele S. spoji sa postupkom protiv Babića kome se na teret stavlja teško ubistvo u saizvršilaštvu u sticaju sa krivičnim delom neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Babić i maloletnik su, kako se sumnja, 6. juna su oko 20:10 časova u Ulici Gavrila Principa čekali žrtve u blizini jednog kafića u kojem su oni sedeli, kada je iz kafića najpre izašao Aleksić i otišao prema vozilu "Land Rover Dicovery" koje se nalazilo na parkingu kafića, a za njim je, sa namerom da uđe u vozilo, krenuo i Mitić, pa su Babić i maloletnik izvadili pištolje "Crvena zastava" i "Walther" i ispalili više hitaca u pravcu Mitića sa namerom da ga ubiju, ali se on dao u bekstvo. Potom su, kako se sumnja, pucali u oštećenog Aleksića koji je sedeo na mestu vozača u pomenutom vozilu i naneli mu povrede u predelu glave, leve ruke i leve butine. Aleksić je aktivirao vozilo i krenuo da se vozi duž ulice Gavrila Principa gde je ubrzo udario u vozilo GSP, pa je usled zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.