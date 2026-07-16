Pijan 36-godišnji muškarac iz poljskog grada Mieleca dospeo je u centar pažnje nakon što je, u alkoholisanom stanju, odlučio da ode do policijske stanice kako bi se izvinio dežurnom policajcu jer je vozio takav.

Alkohol u ukradenim kolima

Iako je obećao da više nikada, ali baš nikada, neće sesti za volan pod dejstvom alkohola, policajac je ipak pozvao kolege iz saobraćajne policije.

Oni su u njegovom Mercedesu S klase pronašli otvorenu flašu votke i limenke piva, a alkotest je pokazao da je imao čak dva promila alkohola u krvi.

Policajci su mu odmah oduzeli vozačku dozvolu, a zatim su otkrili još jedan problem – automobil kojim je došao nije bio njegov, što mu je dodatno pogoršalo već tešku situaciju.

Naime, prema važećim poljskim propisima, ukoliko vozač ima više od 1,5 promila alkohola u krvi i upravlja tuđim vozilom, visina novčane kazne može se određivati prema vrednosti automobila kojim je upravljao.

Skupo izvinjenje

Drugim rečima, 36-godišnjaka sada očekuje papreno visok račun zbog svoje nepromišljene odluke, a osim toga prete mu i dugotrajna zabrana upravljanja vozilima, kao i zatvorska kazna.

Njegova ideja da se "izvini policiji" tako se pretvorila u potez koji bi ga mogao veoma skupo koštati, piše mielec.pl.