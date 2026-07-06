Ovih dana TikTok je preplavljen snimcima u kojima devojke pričaju o crnim lepršavim pantalonama poznatog španskog brenda za koje tvrde da su krive za brojne padove.

Mnoge su podelile svoja prilično iznenađujuća iskustva, a na pojedinim video-snimcima mogu se videti iznenadna saplitanja, padovi i poneko razbijeno koleno.

Razlog za sve te nezgode krije se u tome što su pantalone veoma duge, široke i lepršave, pa jedna nogavica često prelazi preko druge noge, zbog čega dolazi do saplitanja. Rizik je još veći ako se nose uz japanke ili papuče koje ne prijanjaju potpuno uz stopalo.

Osim snimaka koji pokazuju da ove pantalone ipak zahtevaju malo više opreza pri hodanju, isto potvrđuju i brojni komentari korisnica koje su podelile svoja iskustva.

„Završila sam u hitnoj i još uvek imam ožiljke od pada u ovim pantalonama“, „Zašto nisam videla ove snimke pre nego što sam pala koliko sam duga i široka?“, glasili su eki od komentara.

Jedna devojka je napisala :„Do sada sam se u njima saplela sigurno deset puta“.

A mnoge devojke koje su nosile ove pantalone, nazvale su ih - „opasnim“, piše Daily Mail.