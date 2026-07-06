Ovih dana TikTok je preplavljen snimcima u kojima devojke pričaju o crnim lepršavim pantalonama poznatog španskog brenda za koje tvrde da su krive za brojne padove.

Mnoge su podelile svoja prilično iznenađujuća iskustva, a na pojedinim video-snimcima mogu se videti iznenadna saplitanja, padovi i poneko razbijeno koleno.

pantalone

Razlog za sve te nezgode krije se u tome što su pantalone veoma duge, široke i lepršave, pa jedna nogavica često prelazi preko druge noge, zbog čega dolazi do saplitanja. Rizik je još veći ako se nose uz japanke ili papuče koje ne prijanjaju potpuno uz stopalo.

2 pantalone

Osim snimaka koji pokazuju da ove pantalone ipak zahtevaju malo više opreza pri hodanju, isto potvrđuju i brojni komentari korisnica koje su podelile svoja iskustva.

pantalone

„Završila sam u hitnoj i još uvek imam ožiljke od pada u ovim pantalonama“, „Zašto nisam videla ove snimke pre nego što sam pala koliko sam duga i široka?“, glasili su eki od komentara.

opasne pantalone

Jedna devojka je napisala :„Do sada sam se u njima saplela sigurno deset puta“.

A mnoge devojke koje su nosile ove pantalone, nazvale su ih - „opasnim“, piše Daily Mail.