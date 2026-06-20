Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će javnosti nakon Vidovdana biti predstavljeni programi i mere namenjeni najugroženijim kategorijama stanovništva, uključujući penzionere, socijalno ugrožene građane i borce.

- Za one koji su zabrinuti za portal "Ko si bre ti", pustićemo ga do kraja nedelje ili možda u ponedeljak, 29. juna, posle Vidovdana. Sačekaću da prođe skup na kojem ćemo predstaviti program i planove za budućnost - rekao je Vučić.

On je najavio da će tada biti predstavljen i poseban paket podrške za građane kojima je pomoć najpotrebnija.

- Verujem da ćemo tada predočiti i paket koji treba da pokaže kako da pomognemo našim najstarijim građanima, ali ne samo njima. Tu su i socijalno ugroženi, naši borci i mnogi drugi. Biće to širok paket mera, jer gledamo kako da pomognemo ljudima koji žive lošije od nas - poručio je predsednik Srbije.