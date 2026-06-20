Služba hitne medicinske pomoći JZU "Dom zdravlja" Banjaluka oglasila se o stravničnoj saobraćajnoj nesreći koja se desila u mestu Prijakovci na magistralnom putu Banjaluka - Prijedor.

- Prema informacijama sa mesta događaja, smrtno su stradale dve ženske i jedna muška osoba, čiji identitet za sada nije poznat - navodi se u saopštenju Službe hitne medicinske pomoći.

Oni dodaju da su danas u 14.39 časova putem dispečerskog centra primili prijavu o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u naselju Prijakovci, penele su Nezavisne.

Odmah po prijemu poziva na lice mesta upućena je jedna kompletna ekipa Službe hitne medicinske pomoći sa sanitetskim vozilom.

Na zahtev, a po pozivu policijskog službenika koji se nalazio na mestu događaja, upućena je i druga medicinska ekipa sa dodatnim sanitetskim vozilom radi pružanja pomoći povređenima.

- Dolaskom na mesto nesreće medicinski timovi zatekli su tri lica bez znakova života - dodaje se u saopštenju.

Tri povređene osobe, muškarac, žena i dete starosti osam godina, nakon ukazane hitne medicinske pomoći na licu mesta, sanitetskim vozilima prevezene su u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske na dalje lečenje.

Na intervenciji su, pored ekipa Službe hitne medicinske pomoći JZU "Dom zdravlja" Banjaluka, učestvovali i pripadnici policije i vatrogasno-spasilačke službe.

Podsetimo, u sudaru su učestvovala četiri automobila - "audi", "škoda", "folksvagen pasat" i BMW.

Alo/Nezavisne

BONUS VIDEO