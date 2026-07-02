Njen video pregledan je više od 2,7 miliona puta, a mnogi tvrde da će im ovaj savet ubuduće spasiti svaku proslavu.

Korisnica TikToka koja objavljuje pod imenom @ty.ree.suh podelila je snimak u kojem pokazuje kako se boca vina može otvoriti uz pomoć običnog noža i viljuške.

Kako otvoriti vino bez vadičepa?

Na početku videa objasnila je da nije imala vadičep pri ruci, pa je isprobala trik koji je pronašla na TikToku.

Potrebno je da nož zabodete u čep pod blagim uglom, a zatim uz pomoć viljuške polako okrećete nož zajedno sa čepom dok on ne počne da izlazi iz grlića boce.

„Pogledajte koliko je jednostavno. Ovo je najbolja stvar ikada“, rekla je tiktokerka u videu, dok je u opisu dodala: „Hvala, TikTok!“

Milioni pregleda i hiljade oduševljenih komentara

Video je za kratko vreme postao viralan, prikupivši više od 2,7 miliona pregleda i skoro 250.000 lajkova.

U komentarima su se nizale reakcije korisnika koji su bili oduševljeni ovim jednostavnim rešenjem.

„Ovo je genijalno“, napisao je jedan korisnik.

Druga korisnica se našalila: „Gde je bio ovaj video onog dana kada sam bocu vina pokušavala da otvorim čekićem?“

Ipak, ako odlučite da isprobate ovaj trik, budite oprezni kako biste izbegli povrede ili lomljenje boce.