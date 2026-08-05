U jednoj muzičkoj emisiji koja se emituje na televiziji "Happy" voditelj je imao tri gosta, među kojima je bila i Maja Nikolić .

Sastavni deo emisije su i telefonska uključenja gledalaca, kojima pevači koji gostuju u toj emisiji ispunjavaju muzičke želje.

U jednoj od njih desila se neočekivana situacija. U program se uključio gledalac iz Kraljeva koji je odmah na početku razgovora voditelja upitao:

- Koga si doveo to u emisiju?

- Koga želite da čujete? - pitao je voditelj gledaoca.

- Pa nikoga - čulo se sa druge strane.

U tom trenutku odmah se oglasila pobesnela Maja koja je ove reči shvatila kao direktan udarac na prisutne kolege i njenu malenkost.

- Gospodine, da vam kaže nešto Maja: Ako ne razumete ovu vrstu muzike ili niste zaljubljeni ili nemate sreće u braku ili niste dugo imali se*sualni odnos, molim vas da ujutru posetite neuropsihijatra. Molim da se jave svi ljudi koji su veseli, koji nemaju komplekse i koji imaju redovne se*sualne odnose - rekla je ona, a onda je voditelj prekinuo.

Voditelj nastavio sa programom

- Nastavljamo dalje sa dobrom pesmom - završio je voditelj.

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