Novi viralni trend na TikToku pokazuje kako uz nekoliko jednostavnih trikova šminkanja možete stvoriti iluziju savršenog volumena, i to potpuno same kod kuće. Video-snimci pod nazivom „lip catfishing“ poslednjih nedelja privlače milione pregleda širom sveta, a devojke ostaju u potpunom šoku kada vide kolika promena može da se postigne za samo nekoliko minuta.

Kako funkcioniše popularni „lip catfishing“ trik?

Jedna od popularnih influenserki i profesionalnih šminkerki demonstrirala je ovu tehniku i pokazala da su vam za savršene i senzualne usne potrebna samo tri proizvoda: olovka za usne, korektor i sjaj.

Korak po korak do maksimalnog volumena:

Iscrtavanje ivica (Overlining): Prvi korak je blago iscrtavanje usana malo iznad njihove prirodne linije, čime se odmah stvara vizuelna iluzija većeg oblika. Kreiranje senki (Konturisanje): Na pojedine delove usana nanose se tamnije nijanse u obliku malih kružića, dok se u same prostore između njih dodaje svetliji korektor. Blendanje i sjaj: Nakon pažljivog blendanja prstima ili četkicom, dobija se savršen efekat svetlosti i senke, zbog čega usne dobijaju dubinu i deluju znatno voluminoznije. Završni dodir je nanošenje prozirnog sjaja koji reflektuje svetlost i dodatno naglašava punoću.

Šta je zapravo suština ovog trenda?

Tehnika lip catfishing predstavlja ekstremno vizuelno menjanje oblika usana bez ikakvih trajnih estetskih intervencija. Cilj ovog trenda nije samo da usne izgledaju veće, već i da dobiju potpuno drugačije proporcije, simetriju i oštru definiciju.

Upravo zbog toga ovo konturisanje usana izaziva ogromno interesovanje, jer dokazuje moć pravilnog senčenja lica. Ipak, šminkeri napominju da ovaj trik, iako izgleda brutalno dobro na kameri i društvenim mrežama, uživo zahteva malo umereniju i modifikovanu verziju kako ne bi izgledao previše veštački.

Evolucija lepote: Kako su se promenili trendovi?

Viralna poređenja na mrežama pod nazivom "2016 vs 2026" otkrivaju dramatičnu promenu u svetu šminkanja. Dok su pre deset godina apsolutno dominirale mat usne, tečni ruževi i hirurški precizno iscrtane ivice, danas je u fokusu takozvani "sočni", prirodniji izgled sa akcentom na staklasti sjaj, lagane teksture i efekat suptilnog, ali primetnog volumena.

Ipak, dok jedni smatraju da su ovakvi trikovi sjajan i zabavan način eksperimentisanja sa šminkom, kritičari upozoravaju da ovakvi trendovi na društvenim mrežama i dalje nameću nerealne standarde lepote.