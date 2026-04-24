Danas, u 2026. godini, vreme je da se jasno razdvoje zastarele predrasude od onoga što Android zaista nudi.

Mit 1: Android nije bezbedan

Često se govori da su Android uređaji podložniji virusima i napadima nego Ajfon. Nekada je to imalo više osnova, ali danas sistemi zaštite na Androidu rade na više nivoa.

Gugl Plej prodavnica ima ogroman broj proverenih aplikacija, a dodatne sigurnosne mere štite korisnika čak i kada se pojavi sumnjiv sadržaj. Instaliranje aplikacija van zvanične prodavnice postoji kao opcija, ali nije obavezno, pa korisnik sam odlučuje koliko će rizika preuzeti.

Mit 2: Kamere na Androidu su slabije

Ovo više ne stoji. Moderni Android telefoni, poput Piksel ili Galaksi modela, imaju veoma napredne kamere koje koriste veštačku inteligenciju za obradu fotografija.

Iako Ajfon i dalje drži prednost u ujednačenosti rezultata, razlike su danas znatno manje. U pojedinim situacijama Android uređaji čak daju bolje rezultate, naročito kada je reč o zumu i sitnim detaljima.

Mit 3: Android gubi otvorenost

Postoji mišljenje da Android postaje zatvoren sistem. Tačno je da Gugl uvodi dodatne kontrole, ali to ne znači da je fleksibilnost nestala.

Instaliranje aplikacija sa strane i dalje je moguće, samo uz više bezbednosnih provera. Ideja nije ograničavanje korisnika, već veća sigurnost i jasniji uvid u to šta se instalira.

Mit 4: Android je jeftin i lošeg kvaliteta

Android tržište je vrlo široko, ima i povoljnih modela, ali i vrhunskih telefona koji cenom i kvalitetom pariraju najskupljim Ajfon uređajima. Na primer, premijum modeli iz Samsung ili OnePlus ponude nude visok nivo izrade i performansi.

Upravo ta raznovrsnost je prednost, jer svako može da pronađe uređaj prema svom budžetu.

Mit 5: Android nema dugoročnu podršku

Ranije je važilo da Android telefoni brzo ostaju bez ažuriranja, ali to se promenilo. Danas proizvođači poput Samsunga i Gugla nude i do sedam godina softverskih nadogradnji za svoje najbolje modele.

To je u rangu, pa čak i iznad onoga što Apple trenutno nudi, iako je Apple i dalje poznat po stabilnom iskustvu.

Zaključak

Veliki broj priča o Android telefonima potiče iz prošlosti i više ne odgovara današnjoj realnosti. Tehnologija je napredovala, a razlike između Androida i iOS-a su se znatno smanjile.

Umesto oslanjanja na stare stereotipe, bolje je birati telefon prema ličnim potrebama, jer Android danas predstavlja punopravnu i ozbiljnu alternativu.