Predsednik SAD Donald Tramp kategorički je isključio upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana, rekavši novinarki koja je postavila to pitanje da je ono "glupo".



Na pitanje novinara u Beloj kući da li bi upotrebio nuklearno oružje protiv Irana, budući da je pretio da će zbrisati iransku civilizaciju, on je odgovorio odrično.

- Ne, ne bih. Zašto bi mi to bilo potrebno? Zašto bi iko postavljao tako glupo pitanje? Zašto bih koristio nuklearno oružje kad smo ih potpuno, na veoma ubedljiv način, desetkovali? - pitao je Donald Tramp.

On je istakao da nikad ne bi trebalo dozvoliti da bilo ko koristi nuklearno oružje. Tramp je, međutim, ostavio otvorenu opciju korišćenja konvencionalnog oružja, navodeći da su američke snage naoružane.

- Nikada nismo imali toliko municije, naši brodovi su naoružani - naveo je Tramp.

Prema njegovim rečima, Ormuski moreuz je zatvoren prema njegovoj sopstvenoj volji, a biće otvoren onda kad bude postignut dogovor sa Iranom.

- Otvorićemo moreuz. Trenutno je zatvoren. Imamo potpunu kontrolu nad moreuzom - istakao je Tramp.

Kako je dodao, ne žuri sa postizanjem sporazuma sa Iranom jer želi da bude postignut najbolji dogovor. Takođe je izjavio da će Amerikanci plaćati više cena goriva "još neko vreme".