Jedan neobičan i gotovo neverovatan incident dogodio se tokom priprema američke mornarice za operaciju u Ormuskom moreuzu, kada je divlji majmun poremetio deo misije razminiranja.

Prema navodima medija, u Tajlandu je dugorepi makak napao i ogrebao američkog mornaričkog oficira koji je bio deo posade minolovca na putu ka strateški važnom području.

Zbog povrede, član posade morao je hitno da napusti misiju i bude evakuisan na dalje lečenje. Incident se dogodio tokom zaustavljanja na ostrvu Puket, gde je došlo do susreta sa agresivnim primatom.

Povređeni oficir, po zanimanju elektroinženjer, bio je raspoređen na brodu USS Chief, ali zbog povrede nije mogao da nastavi put ka Ormuskom moreuzu. Nakon incidenta prebačen je u bazu Sedme flote u Sasebu, u Japanu, gde je upućen na medicinski pregled i dalji tretman.

Iako je jedan član posade morao da napusti zadatak, ostatak jedinice nastavio je svoju misiju bez prekida. Iz komande su kratko prokomentarisali događaj, ističući da se „ponekad dešavaju neobične stvari“.

Naglašeno je i da ovaj incident nije imao uticaja na izvršenje operativnih zadataka, koji se odnose na čišćenje mina u jednom od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu.

Prema procenama američkih zvaničnika, kompletna operacija razminiranja Ormuskog moreuza mogla bi da traje i do šest meseci.