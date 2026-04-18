Ova nova funkcija posebno će obradovati korisnike koji preferiraju klasične video snimke u 16:9 formatu i žele da izbegnu konstantno „skrolovanje“ kratkih videa.

Nova opcija za kontrolu vremena na YouTube-u

Opcija za isključivanje Shorts-a dolazi kao deo alata za upravljanje vremenom u aplikaciji. Do sada je minimalno ograničenje za gledanje kratkih videa bilo 15 minuta, ali nova verzija donosi mogućnost postavljanja limita na 0 minuta.

Kada aktivirate ovo podešavanje, pristup Shorts sadržaju biće potpuno blokiran. Svaki pokušaj otvaranja ove sekcije prikazaće obaveštenje da je vreme isteklo, čime se sprečava dalje gledanje i beskonačno listanje videa.

Zašto korisnici žele da isključe YouTube Shorts?

YouTube Shorts format dizajniran je tako da brzo privuče pažnju korisnika i zadrži ih što duže u aplikaciji. Međutim, mnogi smatraju da ovakav sadržaj može negativno uticati na koncentraciju i navike gledanja.

Stručnjaci iz oblasti psihologije ističu da brza smena informacija može dovesti do smanjenja pažnje, posebno kod mlađih korisnika.

Osim toga, mnogima smeta i vertikalni format videa, koji nije praktičan za gledanje na televizorima i računarima.

Kako isključiti YouTube Shorts u aplikaciji

Ako želite da uklonite Shorts iz svog feed-a, potrebno je da pratite sledeće korake:

Otvorite podešavanja u YouTube aplikaciji

Idite na opciju „Time Management“ (Upravljanje vremenom)

Izaberite „Shorts Feed Limit“

Postavite limit na 0 minuta

Nakon toga, Shorts sekcija će biti blokirana i više nećete moći da gledate kratke video snimke.

Veća kontrola nad sadržajem

Ova opcija omogućava korisnicima veću kontrolu nad načinom na koji koriste aplikaciju i pomaže da se fokus vrati na kvalitetniji video sadržaj.

Za sve koji žele manje distrakcija i više kontrole nad vremenom provedenim na telefonu, isključivanje YouTube Shorts-a može biti korisno i jednostavno rešenje.