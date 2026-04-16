Možete u potpunosti da isključite Shorts i tako obuzdate zavisnost od kratkih video snimaka.

Voleli ga ili mrzeli, Jutjub agresivno forsira Shorts na svojoj platformi. Nažalost, bez načina da ih potpuno onemoguće, jedina opcija koju je većina korisnika imala bila je da ih ignoriše.

U oktobru 2025. godine, Gugl je uveo dnevni tajmer za Shorts, u rasponu od 15 minuta do 2 sata, kako bi pomogao u suzbijanju zavisnosti. Sada odlazi korak dalje dozvoljavajući vam da postavite tajmer na 0 – što efektivno onemogućava Shorts.

U januaru ove godine, Gugl je proširio dnevni tajmer za Shorts na roditeljske naloge, omogućavajući roditeljima da ograniče izloženost svoje dece ovim snimcima. Ali čak i tada su važila ista ograničenja, sa minimalnim tajmerom od 15 minuta.

U to vreme, Gugl je obećao da će dodati tajmer od 0 minuta kako bi roditelji mogli u potpunosti da kontrolišu pristup Shorts sadržaju kod dece. Ta opcija je sada dostupna roditeljima i polako se uvodi svim korisnicima Gugl naloga.

To znači da možete potpuno isključiti Shorts, ne samo za svoju decu već i za sebe, i tako obuzdati zavisnost od kratkih video snimaka, piše B 92.

Kako aktivirati opciju?

Dnevni tajmer za Shorts možete podesiti na sledeći način:

Otvorite podešavanja (Settings) u Jutjub aplikaciji.

Idite na opciju Upravljanje vremenom (Time management).

Omogućite prekidač Ograničenje za Shorts feed (Shorts Feed limit).

Postavite tajmer na 0 (ako je opcija dostupna za vaš nalog).

Ako opcija od 0 minuta još uvek nije dostupna, možete postaviti tajmer u intervalima od 15 minuta do 1 sata, nakon čega sledi opcija od 2 sata.

Iako ovo deluje kao mali dodatak, on će značajno pomoći u kontroli zavisnosti od Shorts sadržaja i stati na put beskonačnom skrolingu. Za roditelje, tajmer od 0 minuta pruža mnogo jaču kontrolu, osiguravajući da se deca uopšte i ne navuku na ovaj format videa.