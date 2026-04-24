Prema njegovim rečima, Putin "može, ali i ne mora" putovati u Majami, ali će Rusija u svakom slučaju biti adekvatno zastupljena na samitu.

On je naveo da Rusija nastavlja da pridaje veliki značaj radu u okviru G20, ističući da će "biti mnogo tema za razgovor".

Podsetimo, američki zvaničnici su izjavili da Sjedinjene Američke Države nameravaju da pozovu ruskog predsednika Vladimira Putina na samit G-20, koji je zakazan za decembar u Majamiju, u odmaralištu američkog predsednika Donalda Trampa.

Iz Stejt departmenta je saopšteno da je Tramp jasno stavio do znanja da je Rusija dobrodošla na sastanke G-20, uz napomenu da zvanični pozivi još nisu upućeni, ali da će Rusija, kao članica grupe, biti pozvana na samit i ministarske sastanke, preneo je "Vašington post".

"Trenutno nisu izdati zvanični pozivi, ali Rusija je članica G-20 i biće pozvana da prisustvuje ministarskim sastancima i samitu lidera", rekao je visoki zvaničnik administracije, govoreći pod uslovom anonimnosti.

Tramp je, govoreći u Ovalnom kabinetu, rekao da nije upoznat sa konkretnim pozivom, ali da se tome ne bi protivio, ocenjujući da bi razgovor sa svim stranama mogao da bude koristan, iako sumnja da bi Putin prihvatio poziv.

