Ministarstvo pravde SAD pojednostavilo je izvršenje smrtnih kazni i dodalo streljački vod na spisak metoda pogubljenja.

Među preduzetim merama je ažuriranje protokola za primenu smrtonosne injekcije... proširenje protokola kako bi se uključile dodatne metode izvršenja, kao što je streljački vod, kao i pojednostavljivanje internih procesa radi ubrzanja slučajeva smrtne kazne.

Ovo ne znači automatski da će se streljački vod odmah koristiti, već da je dodat kao moguća opcija u okviru protokola.