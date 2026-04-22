WhatsApp testira novu, opcionalnu pretplatu pod nazivom WhatsApp Plus.

- Reč je o opciji koja je namenjena korisnicima koji žele više načina da organizuju i personalizuju svoje iskustvo - izjavio je portparol Mete.

„Premijum funkcije uključuju proširene zakačene razgovore, prilagođene liste, nove teme za ćaskanje i još mnogo toga. Test je mali i služi da prikupimo povratne informacije i proverimo da li funkcija zaista znači korisnicima“, naveli su.

Iako zvanična cena još nije objavljena, WABetaInfo navodi da bi pretplata mogla koštati oko 2,49 evra mesečno u Evropi.

Pored tema i melodija, pretplata bi omogućila i kačenje do 20 ćaskanja, umesto sadašnjeg limita od tri za besplatne korisnike. Korisnici bi mogli i da primenjuju različite teme i zvukove obaveštenja na određene liste razgovora. Za sada se ne pominje uklanjanje oglasa iz Status sekcije, gde je Meta već počela da prikazuje reklame, piše TechCrunch.

Pošto je WhatsApp Plus još uvek u ranoj fazi i dostupan samo na ograničenim tržištima, samo mali deo od više od 3 milijarde korisnika ima pristup pretplati, pa se ne očekuje značajan finansijski uticaj u skorije vreme.