Evropski železnički sistem suočava se sa neviđenom krizom nakon što je potvrđen masovni sajber napad na Eurail.

Ta kompanija sa sedištem u Holandiji upravlja popularnom propusnicom Interrail.



Prema prvim informacijama, lični podaci više od 300.000 korisnika širom kontinenta su bili ugroženi, a obim štete se još uvek utvrđuje.



Ono što ovaj incident čini posebno opasnim jeste činjenica da su se među ukradenim informacijama našla i najosetljivija identifikaciona dokumenta.

Prema pisanju britanskog Gardijana, ukradeni podaci su se već pojavili na crnom tržištu, tačnije na dark vebu, dok se neki od njih slobodno dele putem kanala na platformi Telegram.

Eurail je potvrdio da su hakeri uspeli da dođu do imena, kućnih adresa, datuma rođenja i kontakt informacija putnika. Međutim, najveću uzbunu izazvalo je curenje brojeva pasoša, što otvara ogroman prostor za krađu identiteta i druge oblike kriminalne zloupotrebe.

S obzirom da se Eurail sistem koristi u čak 33 zemlje, ovaj incident je klasifikovan kao jedan od najvećih bezbednosnih propusta u istoriji evropskog železničkog saobraćaja. Stručnjaci za bezbednost upozoravaju da bi se podaci mogli koristiti za sofisticirane prevare, dok putnici željno čekaju zvanične smernice o tome kako da zaštite svoj identitet na mreži.

Vlade savetuju hitnu zamenu pasoša

S obzirom na ozbiljnost situacije, neke evropske zemlje su već počele da izdaju savete svojim građanima. U Ujedinjenom Kraljevstvu, vlasti su navodno savetovale pogođenim korisnicima da razmotre poništavanje i zamenu svojih pasoša kako bi sprečile svaku mogućnost zloupotrebe brojeva ukradenih dokumenata.

Slične mere se trenutno razmatraju u Danskoj, gde se vodi debata o tome ko će snositi troškove izdavanja novih dokumenata za hiljade ranjivih putnika.

Postoji stvarna neizvesnost među putnicima, posebno zato što se napad dogodio uoči priprema za glavnu letnju sezonu putovanja.

Mnogi korisnici opisuju trenutnu situaciju kao "noćnu moru", plašeći se mogućih komplikacija prilikom prelaska granica ili uzimanja kredita na njihovo ime. Dok neki članovi javnosti pozivaju na jasnije smernice nacionalnih agencija za sajber bezbednost, drugi zahtevaju nadoknadu od samog Euraila ako se zamena pasoša pokaže kao neizbežan korak.

