Mnogi korisnici ne obraćaju pažnju na kvalitet kabla, ali upravo on često uzrokuje sporo punjenje, pregrevanje i oštećenje baterije. Zato je važno znati kako prepoznati problem na vreme i zaštititi uređaj od većih kvarova.

Iako se najčešće misli da je adapter ključan za brzo punjenje, kabl ima podjednako važnu ulogu. Ako nije kvalitetan, može dovesti do slabijeg prenosa struje, pregrevanja uređaja i zagrevanja priključka, što je često prvi znak da nešto nije u redu. Ovi simptomi se često zanemaruju, ali mogu ukazivati na ozbiljniji problem.

Najveći izazov je to što se oštećenja ne vide odmah. Kabl može spolja izgledati potpuno ispravno, dok se unutrašnji provodnici polako troše i gube funkcionalnost. Vremenom to utiče na rad telefona, produžava vreme punjenja i dodatno opterećuje bateriju.

Kod jeftinih kablova problem je još izraženiji. Oni su često napravljeni od loših materijala i imaju tanke provodnike koji ne mogu da izdrže jačinu struje. To može dovesti do nestabilnog punjenja, pregrevanja, pa čak i trajnog oštećenja baterije.

Dodatni rizik je što nema jasnih upozorenja. Šteta nastaje postepeno, a korisnici često primete problem tek kada baterija počne da se prazni brže nego ranije ili kada telefon počne da se pregreva.

Zato je važno koristiti kvalitetne i proverene kablove za punjenje. Pravilan izbor može produžiti vek trajanja baterije, poboljšati performanse uređaja i sprečiti nepotrebne troškove popravke.