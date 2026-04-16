Deluje kao da se u Microsoft Office programima već godinama ništa značajno ne menja – ali iskreno, to i nije nužno loše. Kada smo navikli na isti izgled i raspored, radimo brže i bez previše razmišljanja.

Ipak, Microsoft Word i dalje krije korisne trikove koje mnogi korisnici ne poznaju. Jedan od njih je praktična prečica na tastaturi koja može uštedeti dosta vremena i nerviranja.

Svi znaju za Ctrl + C (kopiranje) i Ctrl + V (lepljenje). Problem nastaje kada se zajedno sa tekstom prenosi i kompletno formatiranje – font, veličina, boja i stil – što često može da poremeti izgled dokumenta.

Do sada je rešenje bilo da se nakon lepljenja koristi desni klik i opcija „Zalepi samo tekst“ ili „Zadrži samo tekst“. Funkcionalno je, ali oduzima dodatne korake i vreme.

Postoji jednostavniji način

Umesto običnog lepljenja, dovoljno je pritisnuti Ctrl + Shift + V, čime se ubacuje čist tekst, bez ikakvog formatiranja. Bez dodatnih klikova i dodatnih podešavanja – odmah spremno za dalje uređivanje.

Ova opcija postoji već neko vreme, ali je i dalje mnogima nepoznata. U međuvremenu su se neke stare prečice menjale, što dodatno stvara zabunu kod korisnika.

Ukratko: ako želite brži i uredniji rad u Wordu, ova prečica može značajno da pomogne. Jednom kada je počnete koristiti, teško ćete se vratiti na stari način rada.