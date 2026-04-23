U samom uvodu rada je bukvalno navedeno: "Celo ovo istraživanje je izmišljeno", uz napomenu da je 50 ispitanika potpuno izmišljeno.

Osmanović Tunstrom nazvala je stanje biksonimanijom jer je "zvučalo smešno... Želela sam da svakom lekaru ili medicinskom osoblju bude potpuno jasno da je ovo izmišljeno stanje, jer se nijedno očno stanje ne bi nazvalo manijom - to je psihijatrijski izraz", objasnila je ona.

Ozbiljne pouke eksperimenta

Iako je projekat počeo kao test, njegovi rezultati su alarmantni za savremeno društvo i nauku:

"Ako sam naučni proces i sistemi koji ga podržavaju nisu u stanju da filtriraju ovakve očigledne besmislice, u ozbiljnom smo problemu." – poručuju istraživači.

Nakon objave detalja o ovom eksperimentu u aprilu 2026. godine, mnogi AI sistemi su počeli da ispravljaju svoje odgovore. Ipak, "biksonimanija" ostaje kao trajni dokaz da u svetu veštačke inteligencije informacije moramo proveravati sa velikom dozom skepticizma, jer čak i "naučni radovi" mogu biti deo vešto osmišljene varke.

Osmanović Tunstrom nije prva koja je testirala šta će vještačka inteligencija proizvesti hranjenjem lažnim akademskim informacijama. Elizabet Bik, holandski mikrobiolog i konsultant za naučni integritet, rekla je da su istraživači čak stvorili lažne knjige i radove kako bi povećali broj citata na Gugl Skolaru.