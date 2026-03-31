Tehnološke kompanije poput Majkrosofta, Epla, Gugla i Nvidije našle su se u centru ozbiljnih pretnji nakon što je Korpus garde islamske revolucije (KSIR) saopštio da će Iran od 1. aprila započeti napade na objekte ukupno 18 kompanija koje povezuje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema navodima iz saopštenja, ova odluka predstavlja odgovor na, kako je navedeno, „svako ubistvo u Iranu“. KSIR je objavio listu kompanija za koje tvrdi da su povezane sa američkim interesima i upozorio da će njihovi objekti biti potencijalne mete budućih udara.

U poruci se jasno naglašava da će napadi uslediti kao reakcija na dalja dešavanja, čime se dodatno podiže nivo zabrinutosti zbog moguće eskalacije sukoba, koji bi sada mogao da se proširi i na ekonomski i tehnološki sektor, a ne samo na vojni.

Tehnološki giganti pod pretnjom

Među kompanijama koje su direktno pomenute nalaze se neki od najvećih svetskih tehnoloških giganata – Majkrosoft, Epl, Gugl i Nvidija. Sam izbor ovih imena ukazuje na to da bi eventualni sukob mogao da zahvati globalno tržište tehnologije i ima šire posledice po međunarodnu ekonomiju.

Ovakva poruka dolazi u trenutku kada su odnosi između Irana i Sjedinjenih Američkih Država već ozbiljno zategnuti. Retorika iz Teherana sada sugeriše da potencijalni odgovor neće biti ograničen samo na vojne ciljeve, već bi mogao da obuhvati i širu mrežu američkih interesa i kompanija širom sveta.

Objavljen spisak od 18 meta

KSIR je, kako se navodi, već objavio spisak od 18 kompanija koje smatra povezanim sa SAD, uz jasno upozorenje da bi njihovi objekti mogli da budu pogođeni u narednom periodu.

U saopštenju se ponavlja da će napadi biti sprovođeni „kao odgovor na svako ubistvo u Iranu“, što predstavlja direktnu i ozbiljnu pretnju, dodatno podižući tenzije u regionu.

Za sada nema preciznih informacija o tome koje bi konkretne lokacije mogle biti meta, niti na koji način bi eventualni napadi mogli biti izvedeni.

Strah od širenja krize

Najnovija poruka KSIR-a već je izazvala veliku pažnju međunarodne javnosti zbog potencijalnih posledica koje bi ovakav razvoj situacije mogao imati po globalnu bezbednost, tehnološki sektor i američke interese širom sveta.