Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je Evropska unija spremna da postepeno ublaži sankcije Iranu u slučaju da bude postignut "sveobuhvatni sporazum".

"To može biti deo procesa. Niko od zemalja (EU) nije se tome protivio. Takoreći, to je deo doprinosa koji možemo da damo kako bi se unapredio ovaj proces i doveli do trajnog mira", rekao je Merc novinarima na marginama samita lidera Evropske unije, a prenosi Rojters.

On je ocenio da je strategija Irana da kupuje vreme.

"Ako je Iran spreman na kompromis, i mi smo spremni da ublažimo sankcije", rekao je Merc.

Dodao je da će EU nastaviti da povećava pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini.