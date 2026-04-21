Jedan trik koji mnogi zaboravljaju, produžava trajanje baterije mobilnog telefona.

Reč je o uključivanju dugmeta - Ušteda baterije

Pre više od 10 godina je predstavljena funkcija pod nazivom Ušteda baterije koja produžava vek trajanja vašeg telefona kada je skoro prazan.

Kada omogućite režim Ušteda baterije, Android smanjuje performanse vašeg telefona, ograničava potrošnju podataka u pozadini i smanjuje stvari poput vibracija kako bi uštedeo energiju.

Šta se tačno dešava kada aktivirate Uštedu baterije zavisiće od proizvođača vašeg telefona. Na primer, telefoni Pixel 3 i noviji će automatski uključiti Tamnu temu, zaustaviti animacije i aplikacije da rade u pozadini i onemogućiti usluge lokacije kada je ekran isključen. Nije idealno, ali je bolje nego da vam je telefon potpuno mrtav.

Režim uštede baterije možete uključiti u bilo kom trenutku. Samo idite na Podešavanja, Baterija, a zatim Ušteda baterije. Kada ste tamo, dodirnite Koristi uštedu baterije da biste je omogućili.

Takođe ćete videti opciju da se ovaj režim automatski uključi. Na taj način, kad god počnete da se osećate neprijatno zbog preostale baterije na uređaju, Android će pokušati da produži trajanje baterije koliko god može pre konačnog isključivanja, piše popsci.