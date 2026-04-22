U ovom vodiču saznaćete kako da postavite PIN kod, sakrijete razgovore i dodatno zaštitite prepisku – bilo da koristite telefon ili računar.

Koliko je Viber bezbedan

Viber je jedna od popularnijih aplikacija za dopisivanje zahvaljujući end-to-end enkripciji, što znači da poruke mogu da vide samo pošiljalac i primalac. Ipak, ova zaštita nije dovoljna ako neko ima fizički pristup vašem uređaju.

Zato je važno primeniti dodatne mere bezbednosti kako biste sprečili neovlašćen pristup porukama.

Kako zaključati Viber na računaru

Korišćenje Vibera na računaru (Windows, Mac ili Linux) je praktično, ali zahteva dodatnu pažnju kada je u pitanju sigurnost.

Jedan od najefikasnijih načina zaštite je postavljanje PIN koda:

Otvorite Viber na računaru Kliknite na profilnu sliku Uđite u podešavanja (Settings) Pronađite opciju „Privatnost i bezbednost“ Aktivirajte zaključavanje ekrana i unesite PIN

PIN kod omogućava da samo vi imate pristup porukama, što je posebno važno ako računar koristi više osoba. Takođe možete podesiti automatsko zaključavanje nakon određenog vremena neaktivnosti.

Kako sakriti razgovore na telefonu

Na mobilnim uređajima, Viber nudi opciju skrivenih razgovora.

Ova funkcija omogućava da određeni četovi nestanu iz glavnog prikaza i budu dostupni samo uz unos PIN koda.

Postupak je jednostavan:

Zadržite prst na razgovoru koji želite da sakrijete

Izaberite opciju „Sakrij čet“

Postavite PIN kod

Nakon toga, razgovor će biti vidljiv samo kada ga ručno pretražite i unesete šifru.

Dodatni saveti za zaštitu poruka

Da biste maksimalno zaštitili svoje podatke, preporučuje se:

redovno ažuriranje aplikacije

korišćenje sigurnosnog zaključavanja na telefonu

izbegavanje ostavljanja uređaja bez nadzora

Nove verzije Viber aplikacije često donose bezbednosna poboljšanja i ispravke grešaka, pa je važno da uvek imate najnoviju verziju.

Zaštita poruka na Viberu ne zahteva mnogo vremena, ali može značajno povećati vašu privatnost. Uz PIN kod, skrivene razgovore i redovna ažuriranja, vaša komunikacija biće znatno sigurnija.