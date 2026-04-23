Ipak, to ne znači da morate odmah da kupite novi kompjuter.

Dobra vest je da uz nekoliko jednostavnih koraka možete značajno ubrzati rad računara i produžiti njegov vek trajanja.

Evo šta zaista pomaže:

Pokrenite čišćenje diska

Vremenom se na računaru nakupljaju privremeni fajlovi, keš i drugi nepotrebni podaci koji zauzimaju prostor i usporavaju sistem.

Korišćenjem ugrađenog Windows alata za čišćenje diska možete brzo osloboditi prostor i poboljšati performanse. Redovno čišćenje pomaže da računar radi stabilnije i brže.

Ograničite aplikacije koje se pokreću pri startu

Mnoge aplikacije se automatski pokreću kada uključite računar, što značajno produžava vreme podizanja sistema.

Isključite nepotrebne programe putem Task Manager-a i primetićete brže pokretanje računara.

Uklonite nepotrebne programe i ekstenzije

Aplikacije koje ne koristite i dodatci u pregledaču mogu trošiti memoriju i opterećivati sistem.

Deinstalacijom ovih programa oslobađate resurse i ubrzavate rad računara, posebno tokom svakodnevnog korišćenja interneta.

Uključite režim maksimalnih performansi

Podrazumevani “balanced” režim štedi energiju, ali može ograničiti brzinu rada.

Prebacivanjem na režim maksimalnih performansi dobijate bolje rezultate, naročito kod igranja igara, obrade videa i drugih zahtevnih zadataka.

Pokrenite antivirus skeniranje

Virusi i maliciozni programi često rade u pozadini i usporavaju računar.

Redovno skeniranje antivirusom pomaže da uklonite pretnje i održite sistem bezbednim i stabilnim. Prilikom instalacije antivirus softvera, vodite računa da koristite samo zvanične sajtove.

Redovno ažurirajte sistem i drajvere

Ažuriranja operativnog sistema i drajvera donose poboljšanja performansi i sigurnosne zakrpe.

Ako želite da vaš računar radi optimalno, redovno proveravajte dostupna ažuriranja.

Defragmentujte hard disk (HDD)

Ako koristite klasičan hard disk, fragmentacija fajlova može usporiti učitavanje podataka.

Defragmentacija organizuje fajlove i omogućava brži pristup informacijama. (Napomena: ovo nije potrebno za SSD diskove.)

Razmislite o reinstalaciji sistema

Ako ništa drugo ne pomaže, reinstalacija Windows-a može vratiti računar na početno stanje i značajno ubrzati njegov rad.

Ovo je najefikasnije rešenje kada je sistem preopterećen ili nestabilan.

Dodajte više RAM memorije

Nedostatak RAM-a je čest razlog usporavanja.

Dodavanjem RAM memorije omogućavate računaru da brže obrađuje više zadataka istovremeno, što direktno utiče na brzinu i odziv sistema.

Ne morate odmah menjati računar kada postane spor. Uz redovno održavanje i nekoliko pametnih podešavanja, možete značajno ubrzati njegov rad i učiniti da funkcioniše gotovo kao nov.