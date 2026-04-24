Stonoge možda ne spadaju među najopasnije kućne štetočine, ali njihov iznenadni susret u domu retko kome prija. Sa dolaskom toplijih dana, sve je češće da se pojavljuju u zatvorenom prostoru, baš kao i drugi insekti u potrazi za zaklonom.

Ali zašto zapravo ulaze u kuću i kako ih sprečiti? Stručnjaci za kontrolu štetočina izdvajaju nekoliko ključnih razloga – kao i konkretne mere zaštite.

Zašto stonoge ulaze u dom

Traže hranu

Stonoge su grabljivci koji se hrane drugim insektima, poput paukova, mrava, srebrnih ribica i bubašvabe. Ako u domu već postoje ovi insekti, velika je verovatnoća da će se pojaviti i stonoge.

Privlači ih vlaga

Vlažna mesta poput kupatila, kuhinje i podruma idealno su okruženje za njih. Takvi uslovi ne samo da im odgovaraju, već privlače i njihov plen.

Vole tamu

Kao noćne životinje, stonoge se kriju u mračnim i skrovitim delovima doma – iza nameštaja, u pukotinama ili uglovima koje retko čistimo.

Loše vreme ih tera unutra

Obilne kiše, nagle promene temperature ili ekstremne vrućine često ih primoravaju da utočište potraže u zatvorenom prostoru.

Znaci da imate problem

Često ih viđate

Povremena pojava nije neobična, ali učestalo pojavljivanje može ukazivati na problem.

Pronalazite presvlake

Stonoge odbacuju svoj egzoskelet tokom rasta. Ako nailazite na providne „ljušture“, to znači da su prisutne duže vreme.

Okupljaju se na jednom mestu

Više jedinki na istoj lokaciji obično znači da su pronašle hranu ili pogodno sklonište.

Imate i druge insekte

Veća prisutnost drugih štetočina gotovo uvek znači i veću šansu da će se pojaviti i stonoge.

Kako ih sprečiti

Najefikasniji način borbe protiv stonoga je – ukloniti ono što ih privlači.

Pre svega, važno je održavati higijenu: redovno čistiti, uklanjati mrvice i ostatke hrane, kao i smeće. Tako se smanjuje prisustvo drugih insekata kojima se stonoge hrane.

Zatvaranje pukotina i otvora oko prozora, vrata i zidova dodatno sprečava njihov ulazak.

Kontrola vlage je takođe ključna. Korišćenje odvlaživača vazduha, popravljanje curenja i uklanjanje stajaće vode značajno smanjuju verovatnoću njihove pojave.

Na kraju, obratite pažnju na zaptivne gume oko vrata i prozora – oštećenja na tim mestima često postaju „ulazna vrata“ za razne štetočine.

Ukratko, čistoća, suvo okruženje i dobra izolacija doma najbolja su zaštita – ne samo od stonoga, već i od većine drugih neželjenih gostiju.