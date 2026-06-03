Prema njenim tvrdnjama, mali zahvat na dršci banana može značajno usporiti njihovo zrenje i produžiti svežinu voća.

Jednostavan trik koji menja način čuvanja banana

U viralnom videu, Ana Nous pokazuje kako se pažljivim zasecanjem ili odvajanjem dela drške banana, gde su plodovi spojeni, može uticati na sporije oslobađanje etilena – prirodnog gasa koji ubrzava sazrevanje voća.

Kako se upravo iz tog dela najviše oslobađa etilen, smanjenje njegovog širenja može pomoći da banane ostanu čvršće i svežije i do nekoliko dana duže nego inače.

Zašto banane brzo sazrevaju

Banane su specifične po tome što nastavljaju da sazrevaju i nakon branja. Tokom tog procesa oslobađaju etilen, biljni hormon koji ubrzava promene u teksturi i boji ploda.

Kada se više banana čuva zajedno, one međusobno podstiču zrenje, zbog čega često brzo prelaze iz idealno zrelih u prezrele.

Zato stručnjaci savetuju da se banane drže odvojeno od drugog voća poput jabuka, krušaka i avokada, koji takođe proizvode velike količine etilena.

Da li trik zaista funkcioniše

Iako mnogi korisnici društvenih mreža tvrde da su ovim metodom produžili svežinu banana, stručnjaci ističu da efekat može varirati u zavisnosti od temperature, zrelosti voća i načina skladištenja.

Ipak, sama ideja ima naučno uporište, jer se kontrola oslobađanja etilena zaista koristi u očuvanju svežine voća.

Jednostavni saveti za duže sveže banane

Pored viralnog trika, stručnjaci preporučuju i nekoliko praktičnih navika:

čuvanje banana dalje od direktnog sunca

odvajanje od drugog voća koje ubrzava zrenje

kupovinu banana u različitim fazama zrelosti

povremeno razdvajanje plodova kako bi se usporio proces

Na ovaj način može se smanjiti bacanje hrane i duže uživati u omiljenom voću uz minimalan trud i bez dodatnih troškova.