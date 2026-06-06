Grad Niš, Medicinski fakultet i Univerzitetski klinički centar, kroz rad Centra za simulacionu medicinu, za mesec dana uspešno su edukovali lične pratioce iz Centra „Mara“. Danas su u Gradskoj kući uručeni sertifikati.

Obuka je obuhvatila osnovne mere kardio-pulmonalne reanimacije, kao i postupke zbrinjavanja hitnih stanja u dečjoj populaciji. Na ovaj način kompletno osoblje zaposleno kao lični pratioci dece uzrasta od 6 do 18 godina prošlo je stručno usavršavanje i steklo nova znanja i veštine neophodne za blagovremeno i pravilno reagovanje u vanrednim situacijama.

„Mi smo u ovom trenutku, za ove usluge, izdvojili devet puta više sredstava nego što je to bilo pre tri godine, kada smo bili u samom začetku. Kasnije smo povezali staž i tako vezali ljude za radna mesta. Ponosan sam na to da za ovu uslugu danas izdvajamo 2,2 miliona evra, što je zaista iznos koji, složićete se, nije mali u odnosu na mogućnosti koje imamo, i što pokazuje da grad jako brine o ljudima kojima su ovakve usluge potrebne“, rekao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Pavlović dodaje da je ova obuka još jedna životna veština koju je lepo naučiti.

„Verujem da bi svako voleo da nauči kako da se ponaša u određenim situacijama. Želim svima da čestitam i poručim da u narednom periodu zajedničke unapredimo uslove, kako budemo dobijali informacije i kakve potrebe budu postojale, upravo od Centra “Mara” i od drugih ustanova socijalne zaštite“, kazao je Pavlović i istakao da će Grad u budućnosti sve više baviti osobama kojima je potrebna pomoć, u smislu pružanja pomoći.

Dekan Medicinskog fakulteta Aleksandar Mitić kaže da je ponosan na činjenicu da je Niš prvi u Srbiji koji je uradio ovako lepu i plemenitu stvar.

„Drago mi je što sa Gradom imamo divnu saradnju, a još draže mi je što je ovo prvi put urađeno u Nišu, odnosno u našoj republici. Nadam se da će u narednom periodu biti još ovakvih projekata, kako naši ljudi ne bi morali da brinu kada imamo ovako stručne i posvećene ljude iz Centra “Mara” i drugih ustanova“, kazao je Mitić.

Profesorkе Vesna Marijanović sa Katedre za anesteziologiju i reanimatologiju i Ivanа Budić aktivno su učestvovale u ovoj edukaciji.

„Mislim da je ovaj edukativni kurs bio izuzetno uspešan i važan za sve lične pratioce dece koji rade u Centru “Mara”. Ova edukacija im mnogo znači, jer stiču veštine kako da na vreme prepoznaju znake srčanog zastoja i kako da reaguju u narednim koracima, odnosno da bez straha i nedostatka samopouzdanja pozovu hitnu medicinsku pomoć“, rekla je profesorka Marijanović.

Sticanjem ovih veština, koje uključuju i započinjanje reanimacije, oni podižu kvalitet svoje usluge, ali i sopstveno samopouzdanje u primeni svih neophodnih mera kod pacijenata, čime direktno doprinose većim šansama za preživljavanje dece u hitnim situacijama.

„Polaznici su bili izuzetno aktivni, zainteresovani i motivisani da što više nauče. Podsticali smo njihovo međusobno učešće u prepoznavanju simptoma, proveri pulsa, proceni stanja pacijenta i pravilnom izvođenju spoljašnje masaže srca“, kazala je profesorka.

Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora Univerzitetskog kliničkog centra, ističe da je ceo projekat zapravo želja da se poveća bezbednost dece o kojoj brinu lični pratioci.

„Ovo je jasan pokazatelj da Grad Niš, Medicinski fakultet i UKC Niš pokazuju izuzetnu saradnju, kao i da zdravstvene, naučne i lokalne institucije, poput Centra “Mara”, teže tome da svakoga dana unapređuju kvalitet pruženih usluga, bilo da su zdravstvene ili drugog tipa. Ovom akcijom smo prvi put u našoj zemlji pokazali ne samo da brinemo o toj deci, već i da ljude koji brinu o deci i odraslim osobama osposobljavamo da budu sigurni i bezbedni prilikom svog angažovanja “, rekao je Nikolić.

Usluga ličnog pratioca deteta i usluga personalne asistencije u okviru Centra počele su sa radom 2023. godine, nekada sa 100 danas sa 210 korisnika.

„Veoma je važno što Grad prepoznaje značaj i potrebu za ove dve usluge, s obzirom na to da su namenjene deci. Sa povećanjem broja korisnika rasla su i budžetska sredstva. Od osnivanja usluge, kada je za nju bilo izdvojeno 30 miliona dinara, danas Grad izdvaja čak devet puta više sredstava za ove dve usluge“, kazala je Milijana Stanković, direktorka Centra „Mara“ koja dodaje da je na ovaj način usluga dobila novu, kvalitetniju dimenziju.

“Naši lični pratioci sada su obučeni da reaguju u hitnim situacijama kada je život korisnika ugrožen“, zaključila je direktorka Stanković.

Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka unapređenju bezbednosti i kvaliteta brige o deci, a istovremeno potvrđuje važnost saradnje obrazovnih, zdravstvenih i lokalnih institucija u stvaranju sigurnijeg okruženja za najmlađe sugrađane.