Trostruko ubistvo desilo se na Starom aerodromu! Policija je saopštila da su u podgoričkom naselju, pronađena tri beživotna tela, tri punoletna muškarca.

"Vijesti" saznaju da su među ubijenima Denis Hot (28) iz Rožaja i Nezrin Hot (27). Zločin se ne povezuje sa obračunom kriminalnih grupa.

Policija traga za Rožajcem koji se sumnjiči da je počinio trostruko ubistvo.

Ubistva su verovatno počinjena tokom noći. Osumnjičeni Rožajac, kako veruje policija, usmrtio je drugove nakon čega je pobegao. On je sa njima radio na građevini.

Veruje se da je zločin počinjen u iznajmljenom stanu.

"Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog. Sva lica su poreklom iz Rožaja", saopšteno je iz policije.

Prema preliminarnim informacijama, kako piše u saopštenju, krivično delo je najvjerovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja.

Osumnjičeni Rožajac sinoć je nakon zločina, kako se veruje, otišao u rodni grad gde je u porodičnoj kući počinio i nasilje nad majkom.

Taj slučaj je porodica prijavila policiji, a potom je otkriven zločin u Podgorici.

Za osumnjičenim se intenzivno traga.