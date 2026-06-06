Kada lažu i vređaju na televiziji N1 i NovaS to je razumljivo, jer oni moraju da rade ono za šta su plaćeni. Ali kada se vide voditelji sa ovih televizija i njihovi novinari u kojima prednjači Danica Vučenić, oni jeste da lažu za pare, ali oni i veruju u te laži i uvrede. Kod svakog lažova i onoga koji vređa uvek pritajeno postoji i neka iskra ljudskosti, ali ovi ljudi su morali i tu iskru u sebi da unište da bi bili perfekcionisti na svojim televizijama.

Otvoreni su studiji ovih televizija za jednog Kokana Mladenovića koji sa puno žara vređa srpski pravoslavni narod koji satima stoji ispred hrama Svetog Save da se pokloni jednoj od najvećih pravoslavnih pa i hrišćanskih relikvija. Šta reći o profesorki Mariji Vasić koja se ushićeno hvali da uči svoje studente da ovo što pravoslavni Srbi čine je poklonjenje jednoj stvari od koje se pravi fetiš, da je pagansko ponašanje... Tu je odmah i Vukašin Milićević, koji bez pardona hvali navedenu profesorku Vasić, kao moralnu gromadu.

Za dve nedelje kroz hram Sv. Save pored Pojasa Presvete Bogorodice proći će milion vernika, a može se samo zamisliti koliko bi još prošlo da ova relikvija ostane duže u našem hramu...

Postavlja se pitanje kome se ovi obskurni likovi i njima slični obraćaju u Srbiji. Obraćaju se sami sebi i svojim zapadnim finansijerima.

Da u ovom redu ispred hrama nismo videli nikog od blokadera,plaćenika , to je očekivano, ali nije bilo ni lidera opozicionih stranaka ni njihovih perjanica.

Gde su Dragan Đilas i njegova Marinika Tepić, Savo Manojlović, Borko Stefanović, Srđan Milivojević,predsednik Demokratske stranke, Miloš Jovanović iz DSS?

Gde su sve one intelektualne gromade potpisnice takozvanog Proglasa?

Svi oni vređanjem ili ćutanjem, pokazali su koliko u stvari preziru srpski narod.

Sigurno da im je pored svega što su imali prilike da vide, a to je probuđena Srbija, zasmetalo i to što je supruga Predsednika Republike Aleksandra Vučića, sa njihovim malim sinom, stajala u redu sa ostalim Srbima, da se pokloni ovoj svetinji.

Pored ostalog, sigurno da mrziteljima Srbije smeta što je porodica Vučić uvek sa Srbima i uz svoj narod.

Kako posle ovoga misle opozicionari svih vrsta da dođu na vlast? Obojena revolucija, preuzimanje vlasti uz nerede na ulicama, odnosno prevrat, nije im uspeo. Pa ko će od Srba za njih da glasa?

Ostalo im još jedino da u svojim bolesnim glavama maštaju da u Srpsku skupštinu uđu na stranim tenkoviuma. Maštanje nije zabranjeno i obzirom da je ovde samo sebi cilj, dozvoljeno je.

A sad jedna mala lekcija iz istorije za opoziciju svih vrsta u Srbiji!

U drugoj polovini decembra 1941.godine nacističke horde stigle su do dvadesetak kilometara ispred Moskve, tornjevi Kremlja su se već nazirali.

U vojničkom smislu pored čuvene ruske zime ključnu ulogu odigrao je napad Japana na SAD i objava rata SAD Japanu 7.decembra te iste godine. Ovo je omogućilo Rusima da povuku svoje daleko-istočne armije dobro obučene i za zimu opremljene i upute ih u borbu protiv Nemaca. Ali ni ovo nije bilo dovoljno, pa je Staljin, čovek života i smrti u SSSRu, koji je rušio pravoslavne crkve pod komunističkim sloganom "Religija je opijum za narod!" doneo neočekivanu, ali iznuđenu odluku. Pred opasnošću od nemačkog osvajača doneta je odluka da se sve crkve širom SSSRa otvore, a sveštenici upute u vojne jedinice i da blagosiljaju vojnike uz redovna činodejstva.

Morali su i okoreli komunisti da priznaju snagu vere i to naše pravoslavne i da u njoj pronađu spas koji ih je posle nosio i do Berlina!

Zato nemojte se izrugivati našoj pravoslavnoj veri jer posmatra vas onaj koji treba!