Prema prizanju blokadera skup blokadera studenata ispred Veterinskog fakulteta juče je otkazan zašto što ih je bilo premalo.

Kako se navodi u jednom od objava na društenoj mreži Iks na blokaderski skup ih je "došlo 8".

- Juče ispred Veterinarskog nije održano 16 minuta tišine jer nas je bilo premalo, samo 8, dok je istovremeno ispred Hrama hiljade i hiljade čekalo da poljubi najnoviju FSB izmišljotinu.

Eto tu smo sad - objavljeno je na jednom od blokaderskih naloga na društevnoj mreži Iks.

Da blokaderi nemaju podršku odavno je jasno. Međutim, u gorenavedenoj objavi vidimo da se njihova brutalna kampanja protiv SPC nije završila. Kako vidimo Pojas Presvete Bogorodice nazivaju "najnovijom FSB izmišljotinom".

Blokaderi protiv vernika

Blokaderi već neko vreme vode brutalnu kapmanju u pokušaju da oblate Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) i njene vernike.

U jedom od skandaloznih nastupa u kojima blokaderi ismevaju pravoslavne vernkike, mogli smo da vidimo i kako na televiziji blokaderka Marija Vasić, profesorka u Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj”, u Novom Sadu, izjavila da je čekanje u redu da bi se celivao pojas Presvete Bogorodice primitivizam i fetiš.

- Ja sam potpuno sigurna da svi moji đaci znaju šta je to, jer smo mi pre dve nedelje radili primitivne magijske obrede, i to je čist fetišizam. Dakle, pridavanje natprirodnih svojstava predmetima i verovanje u neke njihove natprirodne moći jeste fetišizacija. U sociologiji potiče od 'fetića' - portugalske reči. Mi smo to bukvalno radili i njima je potpuno jasno da je to fetišizam i da je to jedan, po Dirkemu, od najprimitivnijih magijsko-paganskih običaja - rekla je Vasićeva. Celu vest i reakciju na istup blokaderke možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.

Još jedan od istupa na blokaderskoj televiziji koji se istakao po obrušavanju na vernike jeste i istup Kokana Mladenovića.

Naime, Mladenović je odlazak vernika da se poklone pravoslavnoj svetinji, Pojasu Presvete Bogorodice, uporedio sa masovnim odlaskom na koncert Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu. Detalje možete pročitati OVDE.

Preko 800.000 vernika se poklonilo velikoj svetinji

Podsetnimo, časni pojas Presvete Bogorodice biće ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana, 20. maja, poklonilo više od 800.000 ljudi.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti nakon molebana. Detalje možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

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