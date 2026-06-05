Glavni razlog za to je tanin – prirodno jedinjenje koje se nalazi u čaju i kafi i koje ostavlja tvrdokorne mrlje na escajgu i šoljama, naročito ako se pribor ne ispira odmah nakon upotrebe.

Čak ni pranje u mašini za sudove ne uklanja uvek sve tragove, pa fleke mogu ostati i pored redovnog održavanja. Ipak, postoji jednostavan trik koji može da vrati pribor za jelo u prvobitno stanje i učini da ponovo izgleda kao nov.

Reč je o specijalnom prahu za čišćenje šolja, koji se inače koristi za uklanjanje mrlja od čaja i kafe sa keramike i porcelana, ali se pokazao veoma efikasnim i na metalnim kašičicama i drugom escajgu.

Postupak je jednostavan: mala količina praha se rastvori u toploj, ali ne ključaloj vodi, sačeka se da rastvor počne da peni, a zatim se kašičice potapaju u tečnost i ostave da odstoje oko sat vremena. Nakon toga ih je potrebno samo dobro isprati čistom vodom i osušiti.

Korisnici koji su isprobali ovaj trik tvrde da voda nakon potapanja postane tamna, što pokazuje da se naslage skidaju, dok mrlje potpuno nestaju, a escajg ponovo dobija svoj prvobitni sjaj bez dodatnog ribanja i napora.

Stručnjaci ipak naglašavaju da je prevencija ključna – redovno ispiranje pribora odmah nakon korišćenja čaja i kafe može značajno smanjiti pojavu ovih fleka i produžiti sjaj escajga na duže staze.