Veruje se da je njen kolega Mitar Mirić dosta pomogao na estradi jer joj je omogućio da gostuje na njegovim nastupima i tako pokaže svoj talenat.

Zorica se pojavila i u kultnom filmu „Tesna kože 3“ i izvela jedan od svojih najvećih hitova „Lijte kiše“.

Godinama je deo rijalitija

Učestvovala je u rijaliti šou programima „VIP Veliki brat“, „Parovi“ i „Farma“ sa koje je izbačena jer je fizički nasrnula na starletu Staniju Dobrojević, što ipak nije sprečilo producente da je pozovu na Farmu u izdanju 2016. godine.

Kasnije je bila deo Zadruge 6, pa je ušla i u Elitu 9.

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