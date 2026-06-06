Zorica Marković rođena je 9. juna 1959. godine u Kosjeriću i završila je samo 8 razreda osnovne škole.
Nedavno je napunila 66 godina, a pohvale na njen račun pristižu sa svih strana.
Budući da je poznata po vedrom duhu i mladalačkom izgledu, mnogi se šokiraju kada čuju koliko ima godina.
Veruje se da je njen kolega Mitar Mirić dosta pomogao na estradi jer joj je omogućio da gostuje na njegovim nastupima i tako pokaže svoj talenat.
Zorica se pojavila i u kultnom filmu „Tesna kože 3“ i izvela jedan od svojih najvećih hitova „Lijte kiše“.
Godinama je deo rijalitija
Učestvovala je u rijaliti šou programima „VIP Veliki brat“, „Parovi“ i „Farma“ sa koje je izbačena jer je fizički nasrnula na starletu Staniju Dobrojević, što ipak nije sprečilo producente da je pozovu na Farmu u izdanju 2016. godine.
Kasnije je bila deo Zadruge 6, pa je ušla i u Elitu 9.
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