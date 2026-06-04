Reč je o metalnoj uški na B stubu vrata, delu koji je prvenstveno namenjen zaključavanju vrata, ali se pokazao kao izuzetno efikasan alat za otvaranje flaša sa metalnim čepom.

Na društvenim mrežama često se može videti savet da se za otvaranje flaše iskoristi kopča sigurnosnog pojasa. Prema tim uputstvima, dovoljno je provući čep kroz pravougaoni otvor na metalnoj kopči i povući, slično kao kod klasičnog otvarača.

Međutim, praksa pokazuje da ovaj trik ne funkcioniše uvek kako je predstavljeno. Otvor na većini kopči sigurnosnog pojasa previše je uzak da bi pravilno zahvatio čep i stvorio dovoljnu polugu. Umesto da se flaša otvori, često dolazi do savijanja ili oštećenja metalnog čepa.

Tajna uspeha zapravo nije u samom otvoru, već u korišćenju čvrste metalne ivice kao poluge. Kada se ivica kopče pravilno postavi ispod čepa, uz dovoljno pritiska, flaša se može otvoriti. Ipak, ovaj postupak zahteva više veštine i snage nego što internet snimci obično prikazuju.

Daleko jednostavnije i efikasnije rešenje krije se na B stubu vrata automobila. Ako metalna uška za zaključavanje ima oblik otvorene petlje, njen širi otvor i čvrsta unutrašnja ivica omogućavaju mnogo bolje prijanjanje uz čep flaše.

Zahvaljujući takvom obliku, čep se lako zakači, a uz minimalan napor može da se skine u svega nekoliko sekundi. Upravo zbog toga mnogi vozači smatraju da je ovaj deo automobila mnogo praktičnija zamena za klasični otvarač od kopče sigurnosnog pojasa.

Naravno, prilikom korišćenja bilo kog improvizovanog otvarača potrebno je biti oprezan kako ne bi došlo do povrede ruke ili oštećenja vozila. Ipak, kada vam zatreba brzo rešenje, metalna uška na B stubu vrata može biti mali skriveni saveznik koji će vas prijatno iznenaditi.