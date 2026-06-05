Zagorela masnoća, ostaci hrane i tvrdokorne mrlje koje se vremenom nakupljaju na zidovima i vratima rerne često zahtevaju mnogo vremena i truda. Mnogi posežu za jakim hemijskim sredstvima koja obećavaju brze rezultate, ali ona neretko imaju neprijatan miris, mogu da iritiraju kožu i disajne puteve, a ponekad zahtevaju i dodatno ribanje kako bi se postigao željeni efekat.

Zbog toga ne čudi što su domaći trikovi za čišćenje poslednjih godina postali veoma popularni na društvenim mrežama. Jedan od njih posebno je privukao pažnju korisnika jer koristi sastojke koje većina ljudi već ima u svojoj kuhinji. Reč je o jednostavnoj pasti koja može da pomogne u omekšavanju zagorele masnoće i olakša njeno uklanjanje.

Za pripremu ove smese potrebno je pola šolje sode bikarbone, jedna kašika deterdženta za pranje sudova i malo alkoholnog sirćeta. Sastojke treba pomešati u posudi dok se ne dobije gusta pasta koja se lako nanosi na zaprljane površine.

Nakon toga, pomoću sunđera ili krpe, pastu treba rasporediti po unutrašnjosti rerne, posebno na mestima gde su masnoća i zagoreli ostaci hrane najizraženiji. Preporučuje se da smesa odstoji između 15 i 20 minuta kako bi sastojci počeli da deluju na naslage prljavštine.

Kada istekne predviđeno vreme, dovoljno je uzeti vlažnu krpu i pažljivo obrisati unutrašnjost rerne. Korisnici koji su isprobali ovaj trik tvrde da se naslage mnogo lakše uklanjaju i da je potrebno znatno manje truda nego prilikom klasičnog ribanja.

Iako ova metoda ne može uvek potpuno da zameni profesionalna sredstva za veoma zapuštene rerne, mnogi je smatraju odličnim rešenjem za redovno održavanje. Soda bikarbona poznata je po svojim blagim abrazivnim svojstvima, dok deterdžent pomaže razlaganju masnoće, a sirće doprinosi uklanjanju nečistoća i neprijatnih mirisa.

Stručnjaci savetuju da se rerna čisti redovno, jer se tako sprečava stvaranje tvrdokornih naslaga koje kasnije zahtevaju mnogo više vremena za uklanjanje. Uz malo truda i nekoliko jednostavnih sastojaka, rerna može ponovo izgledati uredno i čisto, bez potrebe za agresivnim hemikalijama i dugotrajnim ribanjem.