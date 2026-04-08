Uz nekoliko jednostavnih podešavanja možete značajno poboljšati performanse telefona.

Ažurirajte softver

Ažuriranja često donose optimizacije i ispravke grešaka. Takođe mogu poboljšati stabilnost sistema i trajanje baterije. Redovno proveravajte da li postoje nova ažuriranja u podešavanjima.

Onemogućite neiskorišćene aplikacije

Mnoge fabričke aplikacije rade u pozadini bez potrebe. Njihovim gašenjem oslobađate memoriju i resurse. To može smanjiti opterećenje procesora i ubrzati rad telefona.

Ograničite dozvole aplikacijama

Aplikacije često traže više dozvola nego što im je potrebno. Isključivanjem nepotrebnih dozvola smanjujete rad u pozadini. Ovo takođe može poboljšati privatnost i bezbednost.

Povremeno restartujte telefon

Restart briše privremene procese i osvežava sistem. Time se uklanjaju sitne greške koje usporavaju rad. Preporučuje se da to radite bar jednom nedeljno.

Obrišite keš memoriju aplikacija

Keš se vremenom gomila i može usporiti aplikacije. Brisanjem keša oslobađate prostor bez gubitka podataka. Ovo je posebno korisno za društvene mreže i pregledače.

Obrišite stare poruke i fajlove

Aplikacije za dopisivanje mogu zauzeti mnogo memorije. Brisanjem starih razgovora i medija oslobađate prostor. To može ubrzati i galeriju i rad celog sistema.

Koristite “lite” verzije aplikacija

Lajt aplikacije su jednostavnije i brže rade. Troše manje baterije i RAM memorije. Idealne su za starije ili slabije telefone.

Koristite veb aplikacije (PWA)

Veb aplikacije funkcionišu kao obične aplikacije, ali su lakše. Ne zauzimaju mnogo prostora na uređaju. Mogu biti odlična alternativa za svakodnevno korišćenje.

Održavajte jednostavan početni ekran



Previše widgeta može usporiti telefon. Animirane pozadine dodatno opterećuju sistem. Jednostavan ekran znači brži i stabilniji rad.

Isključite glasovne asistente

Asistenti često rade u pozadini i slušaju komande. To troši bateriju i resurse. Ako ih retko koristite, bolje ih je isključiti.

Isključite automatsko ažuriranje aplikacija

Ažuriranja u pozadini mogu usporiti telefon. Posebno se to primećuje na slabijim uređajima. Ručno ažuriranje daje vam veću kontrolu, piše androidauthority.