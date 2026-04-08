Uz nekoliko jednostavnih podešavanja možete značajno poboljšati performanse telefona.
Ažurirajte softver
Ažuriranja često donose optimizacije i ispravke grešaka. Takođe mogu poboljšati stabilnost sistema i trajanje baterije. Redovno proveravajte da li postoje nova ažuriranja u podešavanjima.
Onemogućite neiskorišćene aplikacije
Mnoge fabričke aplikacije rade u pozadini bez potrebe. Njihovim gašenjem oslobađate memoriju i resurse. To može smanjiti opterećenje procesora i ubrzati rad telefona.
Ograničite dozvole aplikacijama
Aplikacije često traže više dozvola nego što im je potrebno. Isključivanjem nepotrebnih dozvola smanjujete rad u pozadini. Ovo takođe može poboljšati privatnost i bezbednost.
Povremeno restartujte telefon
Restart briše privremene procese i osvežava sistem. Time se uklanjaju sitne greške koje usporavaju rad. Preporučuje se da to radite bar jednom nedeljno.
Obrišite keš memoriju aplikacija
Keš se vremenom gomila i može usporiti aplikacije. Brisanjem keša oslobađate prostor bez gubitka podataka. Ovo je posebno korisno za društvene mreže i pregledače.
Obrišite stare poruke i fajlove
Aplikacije za dopisivanje mogu zauzeti mnogo memorije. Brisanjem starih razgovora i medija oslobađate prostor. To može ubrzati i galeriju i rad celog sistema.
Koristite “lite” verzije aplikacija
Lajt aplikacije su jednostavnije i brže rade. Troše manje baterije i RAM memorije. Idealne su za starije ili slabije telefone.
Koristite veb aplikacije (PWA)
Veb aplikacije funkcionišu kao obične aplikacije, ali su lakše. Ne zauzimaju mnogo prostora na uređaju. Mogu biti odlična alternativa za svakodnevno korišćenje.
Održavajte jednostavan početni ekran
Previše widgeta može usporiti telefon. Animirane pozadine dodatno opterećuju sistem. Jednostavan ekran znači brži i stabilniji rad.
Isključite glasovne asistente
Asistenti često rade u pozadini i slušaju komande. To troši bateriju i resurse. Ako ih retko koristite, bolje ih je isključiti.
Isključite automatsko ažuriranje aplikacija
Ažuriranja u pozadini mogu usporiti telefon. Posebno se to primećuje na slabijim uređajima. Ručno ažuriranje daje vam veću kontrolu, piše androidauthority.
