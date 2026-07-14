Politička disciplina kod bošnjačkih političara koja se zove "napad na Srbiju lažnim optužbama" posebno je popularna u izbornim godinama kakva je ova u Bosni i Hercegovini. Tako je Ćamil Duraković, potpredsednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, iskoristio nedavno gostovanje na jednoj crnogorskoj TV da Srbiju optuži i za "moguće buduće genocide"!

Duraković, očigledno, nije promenio špijunsku vezu već više od deset godina i koristi informacije od istih "špijuna" koji su dojavljivali bošnjačkim političarima u Sarajevu da je "Aleksandar Vučić pre 11 godina sam organizovao napad na sebe u Potočarima!". Sada Duraković barata "svežim" saznanjima o budućim genocidima u BiH, a u nekom narednom pojavljivanju će verovatno i otkriti kako će do toga doći.

Ne bi nikoga u regionu trebalo da začudi ukoliko se pojavi sa "informacijama" o vojnim snagama Srbije unutar BiH i mogućem genocidu 2043. godine, gde će biti ubijeno, na primer, 501.000 Bošnjaka, jer mora biti veća cifra nego broj ubijenih Srba u Jasenovcu i Donjoj Gradini. Tako bi Bošnjaci, po Durakovićevom scenariju, preuzeli "primat" najstradalnijeg naroda u regionu od Srba.

Sagovornici "Novosti" kažu da Duraković mora, pod hitno, da promeni špijune.

- To je čovek koji ljude zavađa unapred - kaže Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine RS.

Prema njegovim rečima, potpuno je jasno da Bošnjaci imaju ogroman osećaj krivice zbog zločina nad Srbima, ali ga prikrivaju tako što sebe ističu kao jedine žrtve rata u BiH i što svim drugim žrtvama oduzimaju empatiju, stradalaštvo i ime i prezime.- To je jedna vrsta političke narcisoidnosti i nedoraslosti. Nemaš percepciju za ostale, već ih unapred optužuješ, stvarajući sebi alibi za svako buduće zlo koje će se desiti. Nema budućnosti sa Ćamilom Durakovićem. Pogotovo Bošnjaci nemaju budućnost sa Ćamilom. On ih uči kako da se svađaju sa komšijama, a ne kako da žive normalno sa njima - napominje Stevandić.

Bojan Šolaja, politički analitičar, kaže da su izjave Ćamila Durakovića oko budućih genocida i kritikovanje specijalnih i paralelnih veza Srbije i Srpske derogiranje Dejtonskog sporazuma, a gde bi Duraković, kao potpredsednik RS, mogao da odgovara za antidejtonsko delovanje.

On kaže da bošnjački politički predstavnici u kontinuitetu, ali pogotovo u izbornim godinama, kakva je ova, vrše politički pritisak na Srbiju i Republiku Srpsku.

- Suštinski, ta organizovana politička haranga prema Srbiji traje decenijama i ima za cilj da se i RS i Srbija stave u negativni kontekst kao agresori na BiH, što se i potencira od strane Durakovića i njemu sličnih. Ovim se pokušava nametnuti narativ da su Bošnjaci samo žrtve, pa sada Duraković spominje i buduće genocide, što je van svake pameti - navodi Šolaja.On smatra da je problem to što bošnjački političari nisu, ni posle tri decenije, izašli iz rata, već i dalje konstantno napadaju srpski narod, Srbiju i Republiku Srpsku gde god mogu.

- Niko od bošnjačkih političara, pa tako i Duraković, ne želi da shvati da se rat završio pre tri decenije i da je važno poštovati Dejtonski sporazum, što Srpska i Srbija uporno potenciraju kada se obraćaju Sarajevu. Napadi usmereni prema Srbiji od strane Durakovića i njemu sličnih pojačavaju se svake godine u letnjim mesecima, kada se u BiH obeležavaju stradanje Srba i Bošaka u Podrinju. Bošnjački političari napadima na Srbiju i Srpsku žele da se ne spominje da su u Podrinju muslimani ubili 3.500 Srba - kaže Šolaja.

Ćamil Duraković je već godinama poznat po čestim izjavama u kojima optužuje Srbiju za, kako kaže, "genocid u Srebrenici". On je izabran na funkciju potpredsednika RS sa oko 13.000 glasova. U više navrata bio je načelnik i predsednik Skupštine opštine u Srebrenici.