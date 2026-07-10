Priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina dobili su brojne značajne ličnosti, a među njima našao se i Radoš Bajić.

Ovo podrazumeva da će glumac do kraja života dobijati dodatak od 64.730 dinara na redovnu penziju.

Svojevremeno je i sam Bajić javno govorio na ovu temu, te istakao da mu je priznanje značajnije od novca.

- Zahvaljujem i čestitam svim dobitnicima ovog značajnog priznanja. Verujem da u kulturi, umetnosti i stvaralaštvu Srbije imamo nezanemarljiv broj onih koji ga zaslužuju. Mnogo više od materijalne satisfakcije, meni je važno da se priznanje dodeljuje za vrhunski doprinos u nacionalnoj kulturi - rekao je on za Kurir, a nedavno je otkrio koliko iznosi njegova penzija.

- Moja penzija je 42.000 dinara - rekao je Radoš svojevremeno.

Odigrao brojne uloge

Radoš Bajić je prepoznatljiv po ulogama u filmovima „Partizanska eskadrila“ i „Sekula i njegove žene“, te seriji „Selo gori, a baba se češlja“.

Na filmskom platnu se prvi put pojavio 1975. godine u seriji „Đavolje merdevine“, a u „Sarajevskom atentatu“ Veljka Bulajića igrao je Nedeljka Čabrinovića. Tokom druge polovine 70-ih godina glumio je u filmovima „Deca rastu noću“, „Vrhovi Zelengore“, „Beštije“ i drugima.

Osamdesetih godina igrao je u kratkim filmovima „Dragi moj Milovane Danojliću“, „Žeđ“ i „Venerijanska raja“, te televizijskim filmovima „ Krojači džinsa“, „Sabinjanke“ i „Mahovina na asfaltu“.

U ulozi scenariste našao se u TV drami „Led“ i seriji „Otkos“. Veliku popularnost donela mu je uloga u komediji „Sekula i njegove žene“ iz 1986. godine. Sledeće godine se ponovo našao u ulozi scenariste u filmu „Na putu za Katangu“. U periodu od 1990. do 1999. godine snimio je deset filmova, uključujući drugi nastavak filma o Sekuli, pod nazivom „Sekula se opet ženi“. Igrao je u filmovima „Pokojnik“, „Sveto mesto“, „Dezerter“, „Napadač“ i drugima, te napisao scenario za komediju „Treća sreća“.

BONUS VIDEO: